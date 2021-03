Hannover

Ein 30-jähriger Mann ist am Sonntagabend an der Stadtbahnhaltestelle Fiedelerstraße (Döhren) überfallen, mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Überfall ereignete sich gegen 20.50 Uhr. Die Täter griffen den Laatzener von hinten an. Sie schlugen und bedrohten ihn. Das unter Alkoholeinfluss stehende Opfer weigerte sich jedoch, seine Wertsachen auszuhändigen. Daraufhin stießen die Täter den 30-Jährigen zu Boden und raubten ihn aus. Einer flüchtete anschließend mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Sein Komplize setzte sich zu Fuß in Richtung eines Lebensmittelmarktes an der Straße „An der Wollebahn“ ab.

Der Überfallenen erstattete noch am selben Abend Anzeige auf dem Polizeikommissariat Döhren. Eine Suche nach den Räubern in der Umgebung des Tatorts verlief erfolglos. Daher bitten die Ermittler nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Opfer leicht verletzt ins Krankenhaus

Bei einem der Tatverdächtigen handelt es sich um einen muskulösen Farbigen, der etwa 1,80 Meter groß ist. Bei der Tat trug er ein dunkles Oberteil, eine rote Jacke und einen Mund-Nase-Schutz. Er verließ den Tatort mit einem weißen Fahrrad der Marke BULLS. Sein Komplize ist etwa 35 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er trug eine blaue Adidashose und eine blaue Jacke.

Der 30-Jährige wurde bei dem Raub leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Vorfall machen können, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer 0511/109 36 17 zu melden.

Von Andreas Krasselt