Erneut ist es in der City zu einer gefährlichen Messerstecherei gekommen. Bereits in der Nacht zu Sonntag wurde ein 29-Jähriger in der Nähe des Kröpcke (Mitte) in den Unterbauch gestochen und schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Das Opfer war gegen 3.45 Uhr an der Georgstraße auf eine vierköpfige Gruppe junger Männer getroffen. Der 29-Jährige wurde von ihnen angesprochen. Dann zückte einer aus der Gruppe ein Messer und stach zu. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, sein Zustand ist mittlerweile stabil.

Zeugen verfolgen Täter in die U-Bahn

Die vier Mitglieder der Gruppe flüchteten in unterschiedliche Richtungen, der mutmaßliche Täter setzte sich in die U-Bahn-Station Kröpcke ab. Dabei wurde er noch von zwei Zeugen des Vorfalls verfolgt, die ihn dann aber aus den Augen verloren. Der Messerstecher ist zwischen 15 bis 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er hat schwarze, kurze Haare und trug dunkle Oberbekleidung sowie eine Jeans.

Die Kripo fahndet auf Hochtouren. Dennoch werden weitere Zeugen gesucht. Insbesondere die beiden junge Männer, die den Täter in die U-Bahn verfolgt hatten. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 zu melden.

Nur zweieinhalb Stunden zuvor war am Kronsberg ein 30-Jähriger vor einer Bar durch Messerstiche in den Rücken lebensgefährlich verletzt, der mutmaßliche Täter (28) allerdings kurz darauf gefasst worden. In der City kam es bereits mehrfach zu Messerstechereien.

