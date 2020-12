Hannover

Die Polizei Hannover ermittelt gegen einen 28 Jahre alten Mann wegen mehrerer Beleidigungen und sucht Zeugen. Der Mann war bereits vergangenen Donnerstag in einer Stadtbahn unangenehm aufgefallen, weil er dort zunächst überwiegend jugendliche Mädchen belästigt und herumgeschrien haben soll.

Nach ersten Erkenntnissen saß der Tatverdächtige am Donnerstag, 26. November, in einer Stadtbahn der Linie 2 in Fahrtrichtung Rethen, als er unvermittelt im Waggon herumschrie sowie mehrere weibliche Fahrgäste, bei denen es sich überwiegend um Jugendliche handelte, belästigte. Als der Fahrer (38) der Stadtbahn dies mitbekam, sprach er den Pöbler auf sein Verhalten an. Dieser beleidigte daraufhin auch den Fahrer.

Unkooperativ und Schwarzfahrer

An der Haltestelle „Hauptbahnhof“ warteten gegen 18:30 Uhr bereits Sicherheitsmitarbeiter des Verkehrsunternehmens, um den 28-Jährigen aus der Stadtbahn zu begleiten. Da er sich auch gegenüber den Sicherheitsdienstmitarbeitern unkooperativ verhielt, wurde die Polizei hinzugerufen. Im weiteren Verlauf beleidigte der Mann auch einen 19 Jahre alten Sicherheitsmann.

Eine Überprüfung ergab zudem, dass der Mann ohne gültigen Fahrschein in der Stadtbahn saß. Daher wurden Verfahren wegen Beleidigung sowie Beförderungserschleichung eingeleitet. Nachdem die Beamten den Pöbler aus der Station begleitet hatten, erteilten sie ihm einen Platzverweis.

Zeugenaufruf der Polizei

Zeugen, die Hinweise zum Verhalten des Mannes in der Bahn geben können oder selbst von diesem bedrängt wurden, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Mitte unter Telefon 0511 / 1 09 28 20 zu melden.

