Hannover

Bei einem mysteriösen Messerangriff in der Nacht zu Mittwoch ist ein 24-jähriger Mann an der Ricklinger Straße (Linden-Süd) lebensgefährlich verletzt worden. Ärzte konnten ihm in einer Notoperation das Leben retten.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatten der 24-Jährige und seine 22-jährige Freundin in deren Wohnung mit einem befreundeten Paar (18, 24) gefeiert und reichlich Alkohol getrunken. Gegen 0.40 Uhr verließ er die Wohnung allein. Wenig später kam er blutüberströmt mit mehreren Stichverletzungen in Rücken und Brust zurück.

Womöglich vom Alkohol benebelt, wollte der 24-Jährige auf den Rettungsdienst verzichten. Er versuchte zunächst, die Blutungen gemeinsam mit seiner Freundin selbst zu stoppen. Erst als das nicht gelang, alarmierten sie den Rettungsdienst. Schon im Rettungswagen musste das Opfer beatmet werden. Er wurde umgehend ins Krankenhaus transportiert und dort noch in der Nacht notoperiert.

Fahndung nach dunkel gekleideten Männern

Bislang konnte er noch nicht vernommen werden. Seine Freunde gaben an, in der Wohnung geblieben zu sein und nichts von der Tat mitbekommen zu haben. Ein Zeuge jedoch will im Hinterhof des Hauses einen Streit bemerkt haben. Kurz darauf sollen drei dunkel gekleidete Männer aus dem Hinterhof gekommen sein und über die Ricklinger Straße in Richtung Schwarzer Bär verschwunden sein.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchter Tötung eingeleitet. Aktuell liegen keine Hinweise zum Tatmotiv vor. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu den unbekannten männlichen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 zu melden.

Von Andreas Krasselt