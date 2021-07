Stadthagen/Hannover

Der Sonntag am Hauptbahnhof in Hannover wird ihm noch lange in Erinnerung bleiben. Anfang Juli will Johannes Bender eine Freundin in Berlin besuchen und wartet auf den ICE, als sich am Gleis gegenüber eine Frau auf die Schienen stürzt. Sofort ist dem angehenden Notfallsanitäter klar, dass er helfen muss. Und riskiert dabei sein eigenes Leben.

„Bei mir ging der Puls hoch“

„Ich habe gleich gesehen, dass mit der Frau etwas nicht stimmt“, schildert der 24-Jährige das Geschehen rund eine Woche nach dem Vorfall. Sie habe anders ausgesehen als die anderen Reisenden auf dem Bahnsteig – die Kapuze des dunklen Pullis tief über die Augen gezogen, die Arme schlaff herabhängend, gebeugter Gang.

Als sich die Frau langsam immer weiter auf die Schienen zubewegte, sei er zunehmend alarmiert gewesen. „Bei mir ging der Puls hoch und ich wusste, gleich schmeißt sie sich ins Gleisbett.“ Dass keiner der umstehenden Menschen auf die Notlage der Frau reagierte, habe ihn noch mehr beunruhigt.

Ersthelfer Bender reagiert blitzschnell

Das Problem: Die Frau stand auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig, der durch drei Gleise von Bahnsteig neun, auf dem der Stadthäger wartete, getrennt ist. „Ich hätte durch die Unterführung laufen müssen, um zu ihr zu kommen“, sagt der 24-Jährige. Doch als sich die Frau tatsächlich auf die Schienen fallen lässt, reagiert Bender blitzschnell, lässt Handy und Gepäck zurück, springt auf die Gleise vor sich und rennt zur Frau, die inzwischen bewegungslos im Schienenbett lag. „Ich habe sie umgedreht und aufgerichtet, habe sie untergehakt und versucht, sie wieder auf den Bahnsteig zu ziehen.“ Dabei habe ein weiterer Passant geholfen, eine Frau habe Bender von hinten bei der Rettungsaktion gesichert.

Wichtiger Hinweis Hinweis: Zum Schutz der Betroffenen und um Nachahm-Effekte zu verhindern, berichten wir normalerweise nicht über Suizide - außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wie in diesem Fall, bei dem sich das Geschehen in der Öffentlichkeit abgespielt hat. Wer unter Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet, bekommt Hilfe von der Telefonseelsorge. Diese ist erreichbar unter der Telefonnummer (08 00) 111-0-111 und (08 00) 111-0-222 sowie im Internet auf www.telefonseelsorge.de.

Mit vereinten Kräften gelang es den drei Ersthelfern, die Frau auf den Bahnsteig zu wuchten. Bender habe ihr die Kapuze und Maske vom Gesicht gezogen, sie auf Verletzungen untersucht und mit ihr gesprochen. „Als ich sie fragte, was passiert sei, sagte sie gleich, dass sie nicht mehr Leben will.“ Der Stadthäger blieb bei ihr, beruhigte die Frau, versicherte behutsam, dass sie Hilfe bekomme, während der andere Retter die Bahnmitarbeiter informierte.

„Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass ein Zug hätte kommen können“

Erst als eine Bahnmitarbeiterin die Rettungskräfte verständigt hatte und Bender versicherte, dass er gehen könne, sei er wie in Trance zu seinem Bahnsteig zurückgekehrt und in den einfahrenden ICE nach Berlin gestiegen. Erst dort im Zug, als er einer Freundin am Telefon von den Geschehnissen berichtete, sei ihm bewusst geworden, wie riskant und gefährlich sein Einsatz gewesen sei. „Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass ein Zug hätte kommen können. Ich habe binnen Sekunden gehandelt, weil ich die Frau da nicht einfach liegen lassen konnte“, sagt der 24-Jährige, der schon am Bahnsteig viel Zuspruch von anderen Reisenden für seine Zivilcourage erhalten habe.

Auch jetzt noch, rund zehn Tage nach seiner Rettungsaktion, sei ihm mulmig bei dem Gedanken, dass der Vorfall auch ganz anders hätte ausgehen können, wenn plötzlich ein Zug über die Gleise gerauscht wäre. Und er empfinde es als erschreckend, dass keiner der anderen Reisenden auf die offensichtliche Not der Frau reagiert habe. „Vielleicht hängt es aber auch mit meinem Beruf zusammen, dass ich sie so schnell wahrgenommen habe.“ Er wisse von Rettungseinsätzen, wie es aussieht, wenn jemand vom Zug erfasst wird und habe das vor allem den umstehenden Kindern nicht zumuten wollen. „Das ist nichts, was man schnell vergisst.“

Auch das Schicksal der Frau macht den 24-Jährigen nachdenklich. „Ich hoffe einfach, dass sie Hilfe bekommen hat. Und die Chance auf ein neues Leben.“

Von Katharina Grimpe