MHH-Forscherin Laura Hinze erhält am Montag einen der renommiertesten Medizinpreise Deutschlands. Ihr wird in Frankfurt der Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstaedter-Nachwuchspreis 2022 verliehen. Die 24-Jährige ist die jüngste Preisträgerin in der Geschichte der Paul-Ehrlich-Stiftung.