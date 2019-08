HANNOVER

Ein 23 Jahre alter Mann ist an der Brücke am Karl-Thiele-Weg ( Südstadt) in der Nacht von Montag auf Dienstag von einem bislang Unbekannten zunächst mit einem Messer bedroht und dann ausgeraubt worden. Anschließend ist er mit zwei weiteren Unbekannten geflüchtet, teilte die Polizei am Freitag mit.

Opfer wird von hinten angesprochen und mit Messer bedroht

Der Überfall hatte sich gegen 3 Uhr morgen ereignet. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der 23-jährige an der Brücke an der Rückseite eines Hotels aufgehalten, als er von hinten angesprochen und nach einer Zigarette gefragt wurde. Als er sich umdrehte, zückte die Person hinter ihm ein Messer und forderte die Wertsachen des 23-Jährigen. Das Opfer gab seine Habseligkeit raus, danach flüchtete der Räuber mit zwei weiteren Männern, die sich zuvor offenbar im Hintergrund aufhielten, in unbekannte Richtung.

Täter ist etwa 1,80 Meter groß und trug einen Kotelettenbart

Nach Mitteilungen der Polizei ist der Räuber etwa 1,80 Meter groß, ungefähr 25 Jahre alt und hat eine südländische Erscheinung. Der Räter hat dunkle Haare und trug einen fülligen Kotelettenbart. Zur Tatzeit trug er außerdem eine weite, dunkle Hose sowie ein dunkles T-Shirt mit einer Weste und Turnschuhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion West unter der Telefonnummer 0511 109 39 20 entgegen.

Von Andreas Voigt