Hannover: 21 Autos in Limmer zerkratzt – wer hat was gesehen?

Hannover

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag sind in Hannover im Stadtteil Limmer 21 Fahrzeuge zerkratzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen meldete sich der Halter eines VW Caddy beim Polizeikommissariat Limmer, nachdem er an der Fahrertür seines Autos deutlich erkennbare Kratzspuren entdeckt hatte. An weiteren Autos in der Nähe fanden sich auf der jeweiligen Fahrerseite ähnliche Spuren, jeweils lange, leicht geschwungene Kratzer.

Tat im Vorbeigehen

Die Polizei vermutet aufgrund der Spurenlage, dass ein (oder mehrere) Täter im Vorbeigehen mit einem harten Gegenstand die Kratzer verursacht hat. haben. Insgesamt wurden 21 Autos in den Straßen Hurlebuschweg, Liepmannstraße und Hufelandstraße beschädigt. Der Tatzeitraum wird von der Polizei derzeit auf zwischen Samstag, 21. November, etwa 14 Uhr, bis Sonntag, 22. November, gegen 11 Uhr eingegrenzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 25.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0511 / 1 09 39 20 zu melden.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Von rahü