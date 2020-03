HANNOVER

So wenig Verkehrstote wie seit 20 Jahren nicht mehr, weniger verletzte Menschen im Straßenverkehr und allgemein gesunkene Verkehrsunfälle im vergangenen Jahr: Mit 36.381 Unfällen insgesamt verzeichnete die Polizeibehörde entgegen dem Landestrend einen leichten Rückgang. 2018 hatte es in der Region Hannover 36.721 Unfälle gegeben – ein Minus von 346 Unfällen. Damit sanken zum zweiten Mal in Folge die Gesamtunfallzahlen für die Polizeidirektion, teilte die Behörde mit.

Polizeipräsident Volker Kluwe:: „Erfreulich ist der deutliche Rückgang bei den getöteten Verkehrsteilnehmenden in unserem Zuständigkeitsbereich. Dennoch ist jeder getötete Mensch einer zu viel. Die Vision Zero des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur bleibt daher auch unser nachhaltiges Ziel.“ Vision Zero bedeutet: keine Unfalltoten mehr.

21 Tote im Umland von Hannover – vier mehr als 2018

2019 registrierte die Polizei insgesamt 34 Verkehrstote, 2018 waren es 48 – ein Minus von 29,17 Prozent. Diese Unfälle, 33 an der Zahl (2018: 44), geschahen aus folgenden Gründen am häufigsten: überhöhte Geschwindigkeit (sechs Unfälle), Fehler beim Abbiegen (drei), Vorfahrtsmissachtung (zwei) und falsches Verhalten von Fußgängern (zwei). Bei den Verkehrstoten handelt es sich um vier Lkw-Fahrer (2018: zehn), einen Motorrad-Fahrer (2018: fünf) und drei Fußgänger (2018: sieben). Mit sieben Radfahrern blieb die Zahl auf dem Niveau von 2018, so die Polizei. Im Auto verstarben 19 Fahrer – 2018 waren es 17.

Wo kamen diese 34 Verkehrsteilnehmer ums Leben? Sieben Getötete gab es in der Stadt Hannover (2018: 13), sechs Verstorbene (2018: 18) auf den vier Autobahnen 2 im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hannover. Einen Anstieg auf 21 Verkehrstote (2018: 17) registrierte die Polizei im hannoverschen Umland. Nach wie vor stellt die Autobahn 2 einen Schwerpunkt bei den tödlichen Unfällen dar, allerdings mit deutlichem Rückgang: drei tödliche Verkehrsunfälle gab es – 2018 waren es noch 13. An allen drei Unfällen waren Lkw beteiligt. 2018 waren es noch elf Lkw-Fahrer.

Kinder, junge Erwachsene, Senioren und Radler gefährdet

Laut Polizeivizepräsident Jörg Müller ist der Rückgang der Verkehrstoten auf den Autobahnen rund um Hannover auf das Ausbleiben größerer Baustellen zurückführen. „Dennoch bilden wir in diesem Bereich mit Blick auf zukünftige Baustellen auch weiterhin einen strategischen Schwerpunkt bei der Verkehrssicherheitsarbeit." Rückläufig laut Polizei auch die Zahl der verletzten Verkehrsteilnehmer: Das Verkehrsdezernat zählte 557 Schwerverletzte (2018: 682) und 5444 Leichtverletzte (2018: 5844), in Summe 6001 Verletzte (2018: 6526) in Folge eines Verkehrsunfalls. Unterm Strich ein Gesamtrückgang um 8,04 Prozent. Allein bei den Schwerverletzten registrierten die Beamten einen Rückgang um 18,33 Prozent.

Im Straßenverkehr nach wie vor besonders gefährdet: Kinder (bis einschließlich 14 Jahre), junge Erwachsene (18 bis 24 Jahre) und Senioren (ab 65 Jahre) sowie Radfahrer – auch wenn die Zahl der Verletzten, die zu diesen Risikogruppen zählen, ebenfalls rückgängig ist.In Zahlen ausgedrückt: 382 Kinder (2018: 413) wurden bei Verkehrsunfällen verletzt oder getötet. 348 Kinder (2018: 377) erlitten leichte und 33 Kinder (2018: 35) schwere Verletzungen. 2019 wurde wie schon 2018 ein junger Mensch bis 14 Jahre im Straßenverkehr getötet.

Unfälle mit E-Scootern Seit dem 15.Juni 2019 gibt es die bundesweit gültige Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV), die die Verwendung unter anderem der E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr regelt. In rund einem halben Jahr registrierte die Polizeidirektion Hannover insgesamt 42 Unfälle mit Beteiligung eines E-Scooters. Bei diesen Verkehrsunfällen wurden 32 Personen leicht sowie sechs Fahrerinnen und Fahrer schwer verletzt. Bei 13 der 42 Verkehrsunfälle stellte die Sicherheitsbehörde eine Alkoholbeeinflussung des E-Scooter-Fahrenden fest. Polizeivizepräsident Jörg Müller: „In diesem Jahr sind erneut Schwerpunktkontrollen im Bereich der E-Scooter geplant. In der kurzen Nutzungszeit des vergangenen Jahres stellte die Polizeidirektion Hannover 245 Trunkenheitsfahrten und 144 Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz fest. Aus unserer Sicht herrschen bei einigen Nutzenden noch immer rechtliche Unsicherheiten, insbesondere bei den analog zu den Kraftfahrzeugen gültigen Promillegrenzen.“

Wie 2018 – sieben Radfahrer kommen ums Leben

Mit 826 verletzten oder getöteten jungen Erwachsenen (2018: 909) verzeichnete die Polizei ebenfalls einen Rückgang . Dabei erlitten 772 junge Erwachsene (2018: 837) leichte Verletzungen, 49 Menschen (2018: 64) dieser Altersgruppe wurden in Folge eines Unfalls schwer verletzt. 2019 kamen außerdem fünf junge Erwachsene (2018: acht) bei Verkehrsunfällen ums Leben. In der Gruppe der Senioren wurden 861 Personen (2018: 915) verletzt oder getötet. Im Speziellen wurden 693 Rentner (2018: 718) bei Verkehrsunfällen leicht verletzt. Schwere Verletzungen erlitten 158 Senioren (2018: 184). Zehn ältere Verkehrsteilnehmer (2018: 13) starben in Folge eines Verkehrsunfalls.

Die Risikogruppe der Radfahrer weist laut der Statistik ebenso Rückgänge auf. 2019 wurden 1.782 Radfahrer (2018: 2.057) verletzt oder getötet. Den größten Rückgang gab es bei den 1.571 leicht verletzten Radfahrern(2018: 1.821). 204 Zweiradfahrer (2018: 229) erlitten bei Unfällen schwere Verletzungen, ein leichtes Minus zu 2018. Sieben Radfahrer wurden wie 2018 bei Verkehrsunfällen getötet.

Weniger Tempoverstöße Tempokontrollen bildeten bei der allgemeinen Verkehrsüberwachung im vergangenen Jahr wieder einen Schwerpunkt. Insgesamt verfolgten die Beamten 26.288 Geschwindigkeitsverstöße (2018: 29.686). Zugenommen hat das Telefonieren am Handy während des Fahrens – die Polizei registrierte mit 8.833 Mobiltelefonverstößen 718 mehr als vor zwei Jahren. Fahren unter Drogeneinfluss bleibt ebenfalls Thema, 1.275 Verstöße stellten die Beamten fest, 2018 waren es 1.101. Außerdem erwischten sie 1.871 alkoholisierte Autofahrer (2018: 1.703). „Schwerpunkte bei der Verkehrsüberwachung bilden wir in diesem Jahr auf den Bundesautobahnen mit Geschwindigkeits- und Abstandsmessungen sowie Fehlverhalten von und gegenüber Radfahrenden", sagt Polizeipräsident Volker Kluwe.

