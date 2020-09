Hannover

Die Kundgebung „Walk To Freedom“ auf dem Waterloo begann entspannt. Eine dunkelhaarige Frau fragt in die Runde, wer meditieren möchte. Sie gehört offenbar zur Gruppe „Eltern stehen auf“. Diese Bürgerinitiative wendet sich gegen die Corona-Maßnahmen in den Schulen. „Unsere Kinder werden in der Schule als Virenschleudern diffamiert“, sagt die Mutter von zwei Kindern. Ihrer dreijährigen Tochter sei das Singen in der Kita verboten worden.

Am Sonnabend kamen rund 1100 „Corona-Rebellen“ auf den Waterlooplatz. Weitgehend eine entspannte Angelegenheit. Die Polizei kontrollierte Abstände und Maskenpflicht. Wer sich auf den Rasen setzte, brauchte keine Masken zu tragen. Viele Demonstranten zeigten ärztliche Atteste vor, die sie von der Maskenpflicht befreite. „Wir haben 70 Atteste kontrolliert. Bei einigen besteht der Verdacht, dass sie gefälscht sind. Wir haben Ermittlungsverfahren eingeleitet“, so ein Polizeisprecher.

„Werden uns Chips implantiert? Wir wissen es nicht.“

Für die Ärztin Carola Javid-Kistel aus Duderstadt (Kreis Göttingen) ist das staatliche Schikane. Die Aktivistin und Verschwörungstheoretikerin spricht zu den Demonstranten: „Jetzt ist es hier viel schlimmer als in der DDR.“ Mit Angst vor einer nicht existenten Pandemie schaffe man eine Diktatur. Dabei schürt sie selber Angst. Zu den „Zwangstests“ meint sie: „Werden uns Chips implantiert? Wir wissen es nicht.“

Im Netz gab es laut eines Kenners der Rechtsextremismus-Szene die Aufforderung, alle Fahnen zu Hause zu lassen und sich in Zurückhaltung zu üben. Auf dem Waterloo-Platz weht keine Reichsflagge, keine Deutschland-Fahne. Die Redner und Demonstranten betonen immer wieder, dass sie mit Rechtsextremismus nichts zu tun haben.

Auch Rechtsextremisten sind da

Doch ein bekannter Holocaust-Leugner mit Glatze, langem Bart und Holzkreuz ist dabei. „Es sind auch zwei Angehörige von Besseres Hannover unter den Demonstranten“, sagt der Extremismus-Experte. Diese rechtsextremistische Gruppierung wurde 2012 verboten.

An dem Zug von „Walk To Freedom“ durch die Innenstadt nahmen laut Polizeiangaben rund 1100 Personen teil. Und mit der entspannten Stimmung war es dann vorbei. Zweimal musste der Zug stoppen, weil gegen die Maskenpflicht verstoßen wurde. Viele Demonstranten empfanden das als Willkür. Einige sagten, dass das bei der großen Demo in Berlin am 29. August in Berlin genauso gewesen sei.

Ein Demonstrant wird ausgeschlossen

Wegen der langen Stopps verfügte die Polizei, dass die Route verkürzt wurde. Ein Mann wurde von der Demonstration ausgeschlossen. Und zwar von den Veranstaltern. Der Mann hatte per Megafon dazu aufgerufen, die Maskenpflicht nicht einzuhalten. Als er von der Polizei herausgeführt wurde, ließ er sich zum Schein zu Boden fallen, um einen Fall von Polizeigewalt zu simulieren.

Am Georgsplatz kam es dann zur Vereinigung der „Corona-Rebellen“. Die Gruppierung „Wir wachen auf Hannover“ hatte dort eine Veranstaltung angemeldet. Gegen 16 Uhr waren rund 2000 Gegner der Corona-Maßnahmen vereinigt. Es gab eine Vielzahl von Reden – bis 19.50 Uhr. Am Ende waren noch etwa 900 Teilnehmer anwesend.

