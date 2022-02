Hannover

Knapp 200 Menschen haben am Sonnabendnachmittag in der hannoverschen Innenstadt gegen die Corona-Impfpflicht demonstriert. Die Polizei begleitete den Protestzug mit einem Großaufgebot vom Opernplatz durch die Innenstadt und wieder zum Opernplatz. Die Demo lief unter dem Motto „Walk to Freedom – für Selbstbestimmung und gegen Zwang“.

Die Polizei begleitete den Demozug mit einem Großaufgebot. Quelle: Manuel Behrens

Waren zu Beginn der Versammlung gegen 15 Uhr nur knapp 100 Menschen zum Opernplatz gekommen, vergrößerte sich der Protestzug im Lauf der Strecke auf etwa die doppelte Teilnehmerzahl. Unterwegs forderten die Demonstranten die Aufhebung aller Corona-Schutzmaßnahmen und kündigten an, ab dem 20. März – dem Stichtag für das Ende der strengen Pandemieregeln – keine Masken mehr zu tragen.

Gruppe provoziert Impfgegner

Der Protestzug verlief friedlich. Lediglich eine kleine Gruppe aus dem linken Spektrum versuchte die Redebeiträge mit Provokationen und Zwischenrufen zu stören. Am Mittwoch, 16. Februar, hatten Impfgegner im Stadtteil Linden demonstriert. Dabei musste die Polizei zahlreiche Gegendemonstranten mehrfach von einem Aufeinandertreffen mit den Kritikern der Corona-Maßnahmen fernhalten.

Von Manuel Behrens