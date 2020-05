19-jähriger Neonazi ein Einzeltäter?

Hannover

Der 19-Jährige, der am Sonntag in mehreren Straßen in der Südstadt Schreiben mit rechtsradikalen Morddrohungen in Briefkästen gesteckt hatte, ist offenbar ein Einzeltäter. „"Es spricht vieles dafür, dass er allein gehandelt hat“, bestätigte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge am Donnerstag auf Anfrage. Es gebe keine Hinweise auf eine Verbindung zu rechtsradikalen Gruppen.

Unterzeichnet waren die Drohbriefe angeblich von der „Nationalsozialistischen Offensive Deutschlands (im Auftrag der NPD)“ und mit „Heil Hitler“. Diese Neonazi-Gruppe hatte schon vor einem Jahr mit ähnlichen Drohbriefen und sogar Bombendrohungen für Aufsehen gesorgt. Erst kürzlich hat in Berlin der Prozess gegen einen 32-jährigen Verdächtigen begonnen.

Auf das nähere Wohnumfeld beschränkt

Möglicherweise hat das den jungen Mann auf die Idee zu seiner Aktion gebracht. Wobei er sich allerdings auf sein näheres Wohnumfeld in der Südstadt beschränkte und dort die Schreiben in Briefkästen mit ausländisch klingenden Namen steckte. „Auch angesichts der Inhalte der Schreiben werden wir sicher zu prüfen haben, ob bei dem 19-Jährigen eine psychische Erkrankung vorliegen könnte“, so Klinge. Den Empfängern der Schreiben war wegen ihrer „artfremden Abstammung“ der Tod angedroht worden, die Todesart könnten sie sich selbst aussuchen.

Von Andreas Krasselt