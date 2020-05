19-Jähriger steckt rechtsradikale Schreiben in Briefkästen

Hannover

Die Polizei hat einen 19-Jährigen gefasst, der am Sonntag Schreiben mit rechtsradikalen Inhalten in mehreren Briefkästen in der Südstadt deponiert hatte. Ob es sich bei dem Mann um einen Einzeltäter handelt, oder er in Verbindung mit Komplizen steht, ist noch unklar. „Wir stehen ganz am Anfang der Ermittlungen“, so Polizeisprecher Philipp Hasse.

Hinweise von Zeugen hatten zur Ermittlung des Täters geführt. Am Sonntagnachmittag waren mehrere Schreiben mit demselben Inhalt in Briefkästen in der Südstadt, unter anderem in der Alten Döhrener Straße und der Bodenstedtstraße, hinterlassen worden. Die Polizei wertete den Inhalt als volksverhetzend. Die Schreiben waren mit „Heil Hitler“ unterzeichnet.

Mehrere Zeugenhinweise

Mehrere Geschädigte hatten sich daraufhin an die Polizei gewandt, teilweise via Online-Wache. Beamte des Polizeikommissariats Südstadt nahmen daraufhin umgehend die Ermittlungen auf und stellten diese Schreiben sicher. Der Staatsschutz wurde eingeschaltet.

Mehrere Zeugen meldeten sich und konnten sachdienliche Hinweise geben. Das führte die Fahnder auf die Spur des 19-Jährigen. Beamte des Staatsschutzes durchsuchten auf Anordnung eines Richters noch am Montag die Wohnung des Mannes und stellten Beweismittel sicher. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

