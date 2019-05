Hannover

Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwoch in Vahrenwald vor der Polizei geflüchtet. Nach Angaben der Polizei wollten die Beamten den jungen Mann gegen 11 Uhr an der Gradestraße anhalten. Doch statt zu stoppen, gab er Gas. Dabei touchierte der 19-Jährige mit seinem VW Polo einen entgegenkommenden Streifenwagen, bei dem der Spiegel abgerissen wurde.

Mit Drogen – aber ohne Führerschein

Anschließend fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit über einen Gehweg weiter. Als er auf den Nordring einbiegen wollte, prallte er gegen ein dort geparktes Auto prallte. Bevor der junge Mann zu Fuß weiter flüchten konnte, nahmen ihn die Beamten fest.

Der 19-Jährige besitzt keinen Führerschein, zudem stand er bei seiner Flucht unter Drogeneinfluss. Im Auto fanden die Beamten geringe Mengen Betäubungsmittel.

An den Autos entstand ein Schaden von rund 4000 Euro.

Von RND/frs