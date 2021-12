Hannover

Ein junger Autofahrer aus Hannover ist am Montagmorgen mit seinem VW Polo gegen einen Kinderwagen geprallt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 19-Jährige die völlig zugefrorenen Scheiben des Kleinwagens vor dem Losfahren nicht freigekratzt. Mutter und Tochter kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.10 Uhr an der Kugelfangtrift (Bothfeld). Als der VW-Fahrer von dort nach rechts in die Straße Scheffelfeld abbiegen wollte, bemerkte er die 37-jährige Frau auf dem Gehweg nicht. „Der Polo prallte mit dem Kinderwagen zusammen, in dem das einjährige Mädchen lag“, sagt Polizeisprecher Marcus Schmieder.

Polizei appelliert: Auto immer freikratzen

Die Mutter habe sofort laut aufgeschrien, woraufhin der 19-Jährige gebremst habe. Der Kinderwagen verkeilte sich unter dem Polo, doch das Kind blieb unverletzt. Angesichts dieses Unfalls appelliert Schmieder „dringlichst“, das Auto vor dem Losfahren immer von Schnee und Eis zu befreien. Der zeitliche Aufwand sei unerheblich im Vergleich „zur Unversehrtheit aller Verkehrsteilnehmenden“.

Von Peer Hellerling