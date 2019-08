HANNOVER

Die Polizei hat am Dienstag einen 17-Jährigen verhaftet, der für Überfälle auf Supermärkte in Oberricklingen, Linden, Ricklingen und Ahlem verantwortlich sein soll. Der Jugendliche hatte mit insgesamt vier Komplizen zwischen 17 und 19 Jahren jeweils am späten Abend am 15.März einen Verbrauchermarkt an der Wallensteinstraße, am 27.März an der Ricklinger Straße, am 20.April in einen Discounter an der Straße „Auf der Papenburg“ und am 8.Mai in einen Markt an der Gartenstraße überfallen.

Bei jedem Überfall machte er Beute, über deren Höhe die Polizei keine Angaben macht. Der 17-Jährige hatte die Angestellten stets mit einer Schusswaffe bedroht, so die Polizei weiter.

Polizei stellt Softair-Pistole und Kleidung sicher

Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Haupttäter Untersuchungshaft beantragt, der inzwischen vollstreckt worden ist. Auf die Spur des 17-Jährigen kam die Polizei nach Zeugenhinweisen, intensive Ermittlungen hätten den Anfangsverdacht dann bestätigt.

Am frühen Dienstagmorgen durchsuchten Beamte dann insgesamt acht Wohnungen in Hannover und Langenhagen und stellten dabei unter anderem eine Softair-Pistole und Kleidung sicher, die die Gruppe mutmaßlich bei den Überfällen getragen habe, teilte die Polizei weiter mit. Die Ermittlungen laufen weiter, die Ermittler prüfen, ob die Jugendlichen noch für weitere Taten in Frage kommen.

Von Andreas Voigt