Hannover

Die Wahrscheinlichkeit trotz Impfung an Corona zu erkranken ist in Deutschland sehr gering. Das zeigen auch Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI): Demnach haben sich von den 40,1 Millionen Menschen, die bislang in Deutschland geimpft worden sind, lediglich rund 60.000 dennoch angesteckt. Die meisten von ihnen hatten zum Zeitpunkt der Infektion nur die Erstimpfung erhalten.

Doch der Fall des Dana-Pflegeheims an der Lister Meile zeigt, dass sogenannte Impfdurchbrüche, so bezeichnen Wissenschaftler eine Infektion, die trotz Impfung auftritt, gelegentlich eben doch passieren können.Wie die NP berichtete, hatten sich in der Lister Pflegeeinrichtung zwölf Bewohner und fünf Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert, obwohl zwölf der 17 bereits durchgeimpft waren.

Region: Bisher größtes Ausbruchsgeschehen mit Geimpften

Die Region Hannover teilt auf Anfrage mit, dass es sich bei dem vorliegenden Fall um das bisher größte Ausbruchsgeschehen mit Geimpften handele. „Impfdurchbrüche gibt es immer mal wieder, das ist nicht ungewöhnlich und war erwartbar, auch die Studien hatten dies gezeigt. Die Häufung der Infektionen ist aber schon etwas ungewöhnlich, das muss man genauer beobachten“, so Sprecherin Sonja Wendt.

Dass alle 17 Infizierten asymptomatische Krankheitsverläufe haben, also keine oder nur schwache Symptome zeigen, bedeutet nach Informationen des RKI jedoch nicht, dass die Corona-Impfungen nicht schützen. Vielmehr zeigen sie die positiven Effekte der Impfung. Denn fest steht, dass es eine 100-prozentige Wirksamkeit der Corona-Impfung nicht gibt. Das Risiko einer erneuten Infektion hänge von der persönlichen Immunreaktion und dem Grad der Abgestimmtheit zwischen Virus und Impfstoff ab. „Mit zunehmendem Alter nimmt die Immunreaktion ab“, so Oliver Grimm, Sprecher des niedersächsischen Gesundheitsministeriums. Doch auch er betont: „Die Impfungen wirken sehr gut, gerade bei älteren Menschen.“

Infektionsfälle in Heimen sinkt von 1369 auf 63 in vier Monaten

Nach Angaben des Ministeriums gebe es immer wieder Infektionsfälle in Alten- und Pflegeheimen in Niedersachsen, diese seien jedoch deutlich zurückgegangen, ebenso die Todesfälle. Mitte Januar zählte das Land Niedersachsen noch 1369 erkrankte Bewohner und 608 erkrankte Mitarbeiter. Nur vier Monate später gibt es aktuell nur noch 63 erkrankte Alten- und Pflegeheimbewohner sowie 47 infizierte Angestellte. Grimm: „Die Impfung, auch wenn sie keinen 100-prozentigen Schutz bietet, ist also ein absoluter Erfolg, weil es damit gelungen ist, die Zahl der schweren und oft tödlichen Verläufe deutlich zu reduzieren. Und genau das war unser Ziel.“

Vorerst keine Lockerungen von Schutzmaßnahmen in Heimen

Pläne, von den aktuellen Schutzmaßnahmen in Alten- und Pflegeheimen abzurücken, gibt es vorerst nicht. „Es besteht ein Besuchsrecht, auch Gruppenaktivitäten sind erlaubt. Das alles gilt, solange es in den Einrichtungen keine Ausbrüche gibt. Und auch die Testpflicht hat weiter Bestand“, erklärt der Ministeriumssprecher. Denn Altenheime seien noch immer Orte, die besonders geschützt werden müssten. Auch Sonja Wendt betont: „Es bleibt dabei, dass auch Geimpfte sich weiter an die Schutzmaßnahmen halten müssen. Wie wichtig es ist, dass auch Geimpfte in Senioreneinrichtungen weiterhin getestet werden, zeigt doch der jüngste Fall im Dana-Pflegeheim.“

Von Britta Lüers