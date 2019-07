Hannover

Der am vergangenen Montag beim Baden im Altwarmbüchener See (Moorwaldweg) untergegangene 16-Jährige ist am Donnerstagabend in einer Klinik verstorben. Das teilte jetzt die Polizei Hannover mit.

Dramatische Szenen hatten sich am Montag am Altwarmbüchener See abgespielt: Aus ungeklärter Ursache war der 16-Jähriger untergegangen. Er konnte offenbar nur gerettet werden, weil Zeugen ihn entdeckt hatten und aus dem Wasser ziehen konnten, so ein Polizeisprecher. Allerdings erst nach einigen Minuten.

16-Jähriger war allein ins Wasser gegangen

Laut Polizei war der 16-Jährige mit Freunden (19, 28) am See. Gegen 18 Uhr soll er alleine ins Wasser gegangen sein, ging dabei plötzlich unter. Wenig später wurde die Feuerwehr alarmiert.

Zeugen suchten sofort nach dem Untergegangenen

Beobachter hatten zuvor gesehen, dass der Mann im Wasser in Schwierigkeiten war. Eine 31-jährige Zeugin erkannte laut Polizei die Notsituation des jungen Mannes und suchte mit einem weiteren Badegast (33) nach dem 16-Jährigen. „Den Helfern gelang es schließlich, ihn nach mehreren Minuten unter der Wasseroberfläche zu lokalisieren und aus dem Wasser zu ziehen“, so ein Polizeisprecher.

Retter reanimierten den jungen Mann vor Ort

Die beiden Zeugen fingen sofort an, das Badeopfer zu reanimieren, ein Rettungswagen brachte den jungen Mann schließlich in eine Klinik. „Sein Zustand ist aktuell stabil, Lebensgefahr kann jedoch weiterhin nicht ausgeschlossen werden“, so der Polizeisprecher gestern. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht. Es ist der erste schwere Badeunfall des Sommers in der Region. 2018 gab es sechs schwere Unfälle, vier davon gingen tödlich aus.

Von Simon Polreich