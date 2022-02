Hannover

Was hatte es mit der offenbar verabredeten Ansammlung von etwa 150 Jugendlichen auf sich, die am Sonnabend über mehrere Stunden die Polizei in der Innenstadt beschäftigt haben? Nach Angaben der Ermittler war dem Treffen der 150 bis 200 Jugendlichen ein Aufruf auf der Videoplattform Tiktok vorausgegangen. Ob darin tatsächlich zu Gewalt und Schlägereien aufgerufen wurde, ist allerdings noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Es war wohl nicht das erste größere Treffen im Bereich des Kröpcke – und möglicherweise auch nicht das letzte. 

Mehrere Tiktok-Videos zeigen das flashmobartige Treffen in der Innenstadt. Die schnell geschnittenen und mit Musik unterlegten Clips zeigen Gruppen, die in der Fußgängerzone stehen oder durch die Kröpcke-Verteilerebene laufen. Schlägereien oder Gewaltszenen wurden nicht gefilmt.

Das bestätigt auch die Polizei. „Die Einsatzkräfte konnten vor Ort keine körperliche Auseinandersetzung, beziehungsweise Gewaltdelikte im Kontext des ,Videoaufrufs’ feststellen“, sagt Janique Bohrmann von der Polizeidirektion Hannover. Auch Sachbeschädigungen wurde am Sonnabend nicht festgestellt. „Derzeit wird der Sachverhalt auf eventuelle Straftatbestände geprüft“, sagt Bohrmann.

Eltern informieren die Polizei

Gegen 17.30 Uhr hatten sich die Jugendlichem zwischen Kröpcke, Passerelle und Hauptbahnhof getroffen. „Unter anderem haben besorgte Eltern den Notruf der Polizei informiert und den Hinweis gegeben“, sagt Janique Bohrmann von der Polizeidirektion Hannover.

Wegen der Polizeipräsenz soll sich die Menge aufgesplittet haben und in Gruppen von 50 bis 70 – teils sehr jungen – Personen bis 23 Uhr durch die Innenstadt bewegt haben. Dabei sollen die Jugendliche Böller gezündet, Müll verursacht und Passanten gestört haben.

Polizei Hannover muss Verstärkung rufen

Bis zu 20 Streifenwagen der Polizei waren im Einsatz, nachdem die Beamten einen aggressiven 14-Jährigen kontrolliert hatten und sich die Menge mit dem Jugendlichen solidarisierte. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands und Beleidigung eingeleitet. Die Einsatzkräfte mussten Verstärkung anfordern und sprachen Platzverweise aus. Bei der Feststellung der Identitäten seien die meisten Jungen und Mädchen allerdings kooperativ gewesen.

Die Einsatzkräfte mussten Verstärkung anfordern und sprachen Platzverweise aus. Quelle: Oliver Berg/dpa

„Hannover brennt“

Mehrere Tiktok-Nutzerinnen und Nutzer, die Clips von der Ansammlung gepostet haben, wollen sich nicht zum tieferen Sinn des Treffens äußern. Ein Schüler schreibt allerdings auf Anfrage: „Es war nie eine Schlägerei geplant.“ Und: „Wir wollten uns einfach nur treffen.“ In den Kommentaren unter den Videos gibt es gemischte Reaktionen auf die Aktion. Einige betiteln das Treffen als „Kindergarten“, andere kommentieren: „Hannover brennt“.

Ein Post vom 13. Februar enthält zwar den Aufruf zum Treffen in der Innenstadt – von Gewalt ist aber nicht die Rede. „... wie geil wäre das wenn sich ganz Hannover in der Stadt treffen würde ...“, heißt es im Tiktok-Clip. Und: „Nächste woche Samstag kommt alle nach Hannover“. Zu sehen sind zwei Jungen, die sich im Spiegel eines Fahrstuhls filmen. Das Video hat etwa 6500 Likes und mehr als 700 Kommentare. Ob dies das Ausgangsvideo für das Treffen ist, bleibt unklar.

Am Kröpcke haben sich etwa 150 Jugendliche getroffen. Verabredet war die Ansammlung über Tiktok. Quelle: Screenshot/Tiktok

Tür von Kentucky Fried Chicken in der Passarelle beschädigt

Bereits am Sonnabend zuvor, am 12. Februar, sollen sich zahlreiche junge Menschen im Bereich des Kröpcke getroffen haben. Auch davon gibt es Videoclips und die Polizei bestätigt Hinweise auf eine größere Ansammlung. Beim Eintreffen der Beamten konnte jedoch keine Gruppe mehr festgestellt werden, so die Ermittler.

Bei Kentucky Fried Chicken an der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade wurde an diesem Tag eine gläserne Eingangstür beschädigt. Eine entsprechende Anzeige liegt der Polizei vor. Ob Jugendliche im Zusammenhang mit dem Treffen für die Sachbeschädigung verantwortlich sind, wird derzeit ebenfalls ermittelt.

Gibt es weitere Treffen?

In den Kommentarspalten einiger Tiktok-Videos ist derweil von weiteren Ansammlungen zu lesen. Möglicherweise verabreden sich für den kommenden Sonnabend erneut zahlreiche Jungen und Mädchen in der Innenstadt. Die Polizei hat angekündigt, entsprechende Kanäle in den sozialen Medien im Blick zu behalten und entsprechenden Hinweisen aus der Bevölkerung nachzugehen. „Diese Erkenntnisse werden stets in die polizeiliche Lagebewertung mit einbezogen“, so Polizeisprecherin Bohrmann.

Von Manuel Behrens