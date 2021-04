Hannover

„Großartig hineinkatapultiert in diese kaum fassbare Zeit“ fühlte sich Landesbischof Ralf Meister bei der Begrüßung zum Ostersonntag-Gottesdienst in der Marktkirche: „Wir sind da.“ Dabei strahlte der 59-Jährige, wohl wissend, dass es mittlerweile nicht mehr selbstverständlich ist, dass Hannovers Wahrzeichen an Ostern öffnet und Gläubige einlässt. 2020 fanden im ersten Lockdown gar keine Präsenz-Gottesdienste zum Fest der Auferstehung statt, 2021 gab es die Osternacht als Video und auch am Ostermontag kein Angebot in der ältesten der drei Pfarrkirchen der Innenstadt.

Nichts mehr frei: Die Marktkirche war mit 150 Gläubigen unter Corona-Bedingungen voll. Quelle: Katrin Kutter

Am Sonntag nahmen rund 150 Gläubige auf Abstand im mächtigen Kirchenschiff Platz, auch Mechthild Schlopp aus einem Dorf bei Seelze. Für die 72-jährige Rentnerin „muss es an Ostern die Marktkirche sein, die gehört für mich genauso dazu wie die bunten Eier.“ Ihre gleichaltrige Freundin wollte aus Angst vor Ansteckung nicht mit in die City, aber für Schlopp „war das kein Wagnis, wir dürfen ja nicht mal singen, wie soll ich mich unter der Maske denn anstecken?“

Ein Fest „der neuen Nachdenklichkeit“

„Lasst uns nicht schauen, was wir vermissen, sondern auf das, was uns geschenkt wird“, sagte Meister und schritt zu einer Premiere. Normalerweise wird die große Osterkerze, diesmal ein Geschenk der katholischen St.-Clemens-Pfarrei mit Propst Christian Wirz, schon in der Osternacht zum Sonntag entzündet. „Dieses erste Mal ist für mich ein besonderer Moment“, erzählte der Bischof, der feststellte, „dass Ostern zum zweiten Mal hintereinander kein rasendes Fest der ausgelassenen Geselligkeit ist“, sondern eines „der neuen Nachdenklichkeit“, bei der „Schwermut mit Zuversicht ringt. Seit 13 Monaten leben wir von enttäuschten Erwartungen und zermürbender Ungewissheit, aber wir Christen weltweit dürfen diese Gewissheit haben: Jesus holt uns da raus!“ Gott habe den Menschen nie verheißen, dass jeder Tag ein glücklicher ist, aber er habe verheißen, dass jeder Tag sinnvoll ist und die Menschen in der Welt einen Auftrag haben, sagte Meister in seiner Predigt, und auch wenn Erschöpfung und Verzweiflung sich in der Pandemie immer mehr breitmachten, wenn „Welten liegen zwischen dem, was ist, und dem, was sein sollte –wir sind auch als Wartende auf dem richtigen Weg“.

Auf Distanz: Die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher hielten Abstand. Quelle: Katrin Kutter

Die vier Auftritte der Bachchor-Schola mit vier erstklassigen Sängerinnen und Sängern und mehreren Instrumentalisten waren auch für Mechthild Schlopp „der zweite Höhepunkt“ der 75 österlichen Minuten. „Ich gehe gestärkt in die Corona-Zeit nach Ostern“, sagte die Rentnerin, „meine Zuversicht ist größer geworden. Die Impfungen kommen, wir schaffen das.“

Von Christoph Dannowski