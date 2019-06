Hannover

Reizgas-Alarm in der Tellkampf-Schule: Am Mittag bemerkten Schüler in einem Klassenraumcontainer der Schule einen stechenden Geruch. Sie informierten den Hausmeister, der sofort die Rettungsleitstelle alarmierte. Der Container wurde sofort geräumt. Als die Feuerwehr eintraf, klagte eine 15-jährige Schülerin über heftige Reizungen der Atemwege. Sie wurde zur Untersuchung mit dem Rettungswagen in die Kinderklinik auf der Bult gebracht.

Reizgasalarm an der Tellkampfschule Quelle: Heidrich

Eine Mitschülerin schien ebenfalls, allerdings weniger schwer betroffen. Sie konnte den Eltern übergeben werden. Wenig später meldete sich noch ein 17-jähriger Schüler, der ebenfalls über Symptome klagte. Auch er wurde zur Untersuchung auf die Bult transportiert.

Die Ursache ist derzeit noch unklar. Ein Gasaustritt aus einer Schulanlage dürfte auszuschließen sein. Möglicherweise haben Schüler in dem Container mit Pfefferspray hantiert. Die Polizei ermittelt.

Von kra