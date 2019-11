Hannover

Vierzehnjährige aus Schleswig-Holstein vermisst: Chiara-Neele wird seit dem 18. Oktober gesucht, zuletzt wurde sie von ihrem Vater am Bahnhof Gießen gesehen. Ihr Fahrziel war ihr Wohnort in Schleswig-Holstein. Nun gibt es Vermutungen, dass das Mädchen sich in Hannover aufhalten könnte.

Chiara-Neele ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und hat eine schlanke, sportliche Figur. Sie hat braune beziehungsweise blond rausgewachsene Haare. Zuletzt trug sie unter ihrer hellen kurzen Jeans-Jacke einen grauen Kapuzen-Pullover. Ihre Jeanshose war eng geschnitten. Sie hatte eine große rote blaugraue Sporttasche dabei.

Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Wer Chiara-Neele gesehen hat, melde sich bitte bei der Polizeiinspektion West unter 0511/109-3920 oder jeder anderer Polizeidienststelle.

Von Petra Rückerl