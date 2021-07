Hannover: 137 Verstöße gegen die Maskenpflicht am Hauptbahnhof

Hannover

Die Inzidenz steigt auch in der Region Hannover wieder, der Wert von 10,7 am Sonntag (11. Juli) lässt aufhorchen. Und da die Bundespolizei eine sichtbar nachlassende Maskendisziplin festgestellt, verstärkte sie auch an diesem Wochenende die Kontrollen. Und wird dies auch weiterhin tun.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zählte die Bundespolizei allein am Hauptbahnhof Hannover 137 Verstöße gegen die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Strafanzeige wegen unrichtigem Gesundheitszeugnis

Ein 72-Jähriger aus dem Landkreis Diepholz trieb es sogar noch auf die Spitze: Der Mann legte den Beamten ein gefälschtes Attest aus dem Internet vor – und hat nun eine Strafanzeige wegen des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse am Hals.

Abermals wies die Polizei darauf hin, dass in öffentlichen Verkehrsmittel und Bahnhöfen sowie Haltestellen weiterhin die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske besteht. Sogenannte Alltagsmasken sind nur für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren zulässig.

Von NP-Redaktion