Hannover

Kleines Jubiläum, große Resonanz. Trotz Aufstockung um 100 Startplätze war der 5. Zoo-Run mit 1300 Startern bereits drei Monate vor dem ersten Start am Donnerstagabend um 18.30 Uhr ausgebucht. „Mehr Menschen dürfen wir leider nicht auf die Strecke lassen“, erklärte Organisatorin Julia Zwehl: „Aber wir arbeiten an einer Lösung für 2020.“

Jeweils 100 Kinder durften bei zwei Läufen über 1000 Meter als „Flitzende Nashörner“ (drei bis sechs Jahre) und „Brüllende Löwen“ (sieben bis elf) sogar durch Yukon Bay rennen, jeweils 550 Erwachsene waren beim „Shorty“ (2,5 oder fünf Kilometer) und dem „Long“ (7,5 oder zehn) zugelassen. „Absolut außergewöhnlich“ fand es Sandra Wulf, auf der überraschend hügeligen Strecke Flamingos und Präriehunde zu beobachten.

Zur Galerie 1300 Läufer waren im Zoo unterwegs

NP-Mann Christoph Dannowski feuerte die Läufer mit seiner Moderation am Gasthaus Meyer an, am Café Kifaru war erstmals eine Fan-Base eingerichtet, auch am Eingang applaudierten Dutzende Besucher. Zoo-Direktor Andreas M. Casdorff fand den Abend trotz Dauerregen „absolut gelungen. Der Zoo-Run macht fit und Spaß.“

Von NP