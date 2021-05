Hannover

Kritik am Kommunikationsstil von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hatte es seitens der Politik schon mehrfach gegeben. So breit gestreut über das Stadtgebiet war diese bisher allerdings wohl noch nicht. Sämtliche Bezirksbürgermeister Hannovers haben aus Verärgerung über den OB kurzfristig einen für Dienstag geplanten Gesprächstermin platzen lassen.

Grund für die Absage sei die „allgemeine Enttäuschung über Ihren Umgang mit den Stadtbezirken“ schrieb der Ricklinger Andreas Markurth, Sprecher der Bezirksbürgermeister, am Montag an Onay. Der SPD-Mann ist einer von elf Genossen und Genossinnen, die das höchste Amt in den Bezirken bekleiden. Nur Linden-Limmer wird von den Grünen geführt, Mitte von der CDU.

Bezirksbürgermeister sagen halbjährliches Treffen mit Onay ab

Eigentlich kommen die Bezirksbürgermeister halbjährlich zu einem Gespräch mit dem Oberbürgermeister zusammen. „Leider haben Sie auch bei diesem Termin alle unsere Bitten und Wünsche aus dem Septembertermin in den Wind geschlagen und nicht beachtet“, schreibt Markurth und sagte deshalb den Termin am Dienstag ab, im Namen aller Bezirksbürgermeister der Stadtbezirke.

Konkret ärgern sich diese darüber, dass Onay selbst die Themen für das Zusammentreffen festgelegt und nicht bei den Bezirksbürgermeistern nachgefragt habe, worüber diese sprechen wollen. Zudem habe der OB den Termin auf einen Zeitpunkt gelegt, an dem üblicherweise auch die Fraktionen der Parteien zusammenkommen.

Ein weiteres Ärgernis: Der OB wollte laut Markurth auch die Bezirksmanager dabei haben, die nicht gewählt wurden, sondern Angestellte der Stadt sind. „Obwohl wir beim letzten Treffen deutlich gemacht haben, dass wir das Gespräch als einen politischen Austausch zwischen uns und Ihnen ansehen“, betont der SPD-Mann. Zudem sei die Zeit so knapp bemessen, „dass es kaum zu einem konstruktiven Austausch kommen kann“.

Kritik am Kommunikationsstil des Oberbürgermeisters

Deshalb müssten die Bezirksbürgermeister den Eindruck gewinnen, dass „Ihnen diese Tradition und das damit verbundene gute Miteinander relativ egal sind. Dies bedauern wir sehr“, so Markurth. Deshalb wollen sich die Bezirksbürgermeister am 19. Mai zunächst ohne Onay treffen, um dort Themen für ein gemeinsames Gespräch mit dem OB vorzubereiten.

Der offene Austausch mit den Bezirksbürgermeistern sei ihm wichtig, erklärt Onay selbst. Nachvollziehbar sei für ihn die kurzfristige Absage nicht. Der Termin sei „lange bekannt“ gewesen. Für die Tagesordnung hätten die Bezirksbürgermeister „keine eigenen Themen angemeldet“. Es stehe ihnen zudem frei, „spontan Themen in die Sitzung mitzubringen“. Die Stadt habe extra nur ein Thema auf die Tagesordnung gesetzt, um den Anliegen der Bezirksbürgermeister „genügend Zeit einzuräumen“, so Onay. Sein Gesprächsangebot bleibe „selbstverständlich bestehen“.

Zuvor hatte es bereits aus dem Rat Kritik am Kommunikationsstil Onays gegeben, der im Wahlkampf eigentlich versprochen hatte, ein „Oberbürgermeister für alle“ sein zu wollen. Vorwürfe, dass der OB entgegen des für ihn geltenden Neutralitätsgebots in einer Schule Wahlwerbung für die Grünen gemacht habe, bestätigten sich allerdings nicht.

Von Christian Bohnenkamp