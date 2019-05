Hannover

Am Ende kam doch noch die Sonne raus: Rund 1100 Menschen haben am Mittwoch beim Suchthilfelauf der Step teilgenommen. Den Startschuss für die 16. Auflage rund um den Maschsee gab Sport- und Sozialdezernentin Konstanze Beckedorf.

Alle laufen gemeinsam

Serdar Saris, Geschäftsführer der Step, betont vor dem Start, warum dieser Lauf so wichtig ist. „Es gehören alle Menschen zu der Gesellschaft, auch die, die erkrankt sind.“ Dass an diesem Tag alle gemeinsam an den Start gehen und Seite an Seite laufen, sei etwas ganz besonderes.

Patienten und Therapeuten wünschen sich mehr Akzeptanz

Mit von der Partie war auch Anja Schäfer, Therapeutin beim Trägerverband Reha Sucht in Hannover. „Es ist wichtig Flagge zu zeigen und gleichzeitig Spaß zu haben.“ Ihr Patient Reiner Fischer läuft an diesem Tag das erste Mal seit 1999, seit über 30 Jahren ist er suchtkrank. „Die Gesellschaft ist noch nicht bereit, das Thema als Krankheit anzuerkennen“, sagt er deutlich. „Ich wünsche mir mehr Akzeptanz und laufe deswegen auch mit.“

Dieter Kühne-Werkmeister weiß schon gar nicht mehr, wie oft er schon am Start war. „Es ist bestimmt schon das siebte oder achte Mal.“ Der 74-Jährige war seit 1980 bei der Step tätig. „Vielen Betroffenen fällt es schwer darüber zu sprechen, da sie sich schämen. Und dann beginnen sie zu spät mit der Therapie.“

IGS Mühlenberg von Anfang an dabei

Etwas jünger, aber nicht weniger interessiert sind die Schüler der IGS Mühlenberg. „Das ist eine gute Aktion, die für einen guten Zweck ist“, sagt der 19-jährige Julian Peters. Die Schule ist bereits seit dem ersten Lauf im Jahr 2003 dabei, in diesem Jahr nehmen 33 Schüler teil. Für Lehrer Gerd Schander eine Selbstverständlichkeit. „Es ist wichtig, die Initiative zu unterstützen, außerdem führen wir die Schüler so mit Spaß an das Thema Bewegung heran.“

Start der Welfare-Lauferie

Zeitgleich war der Suchthilfelauf auch Auftakt der Welfare-Laufserie – acht Läufe für einen guten Zweck. Bereits am Sonnabend fällt beim Aegidius-Lauf der zweite Startschuss.

Von Cecelia Spohn