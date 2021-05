Hannover

Darf ich in Quarantäne mit meinem Hund Gassi gehen? Welche Kontaktbeschränkungen gelten ab welchem Inzidenzwert? Und wie war das nochmal mit dem Wegfall der Bundes- Notbremse? In den Tiefen der Corona-Verordnung steckt so viel Stoff für viele Fragen, dass in der Corona-Hotline der Region Hannover die Telefondrähte heißlaufen. 800 bis 1000 Anrufe bewältigt das Team jeden Tag und deckt dabei das ganze Spektrum ab. Von der schnell zu beantwortenden Detailfrage bis hin zu Tipps zur Alltagsbewältigung ist alles dabei.

Wenn die Telefone im Keller des Gesundheitsamtes nie aufhören zu klingeln. Von anfangs fünf auf mittlerweile 29 Mitarbeitende hat die Region die Hotline bereits aufgestockt. „Wir werden das Team aber noch weiter verstärken, weil die Anfragen weiterhin auf einem sehr hohen Level sind“, sagt Hendrik Schrader Leiter der Abteilung Recht, Kommunikation und Analyse angesichts eines nicht abreißenden Stroms von Anrufen. 2000 bis 3000 Mal pro Tag wird die 0511/61643434 im Schnitt gewählt. Am anderen Ende der Leitung sitzt unter anderem Irina Kupser. Sie gehört zum Team, das auf alle Fragen eine Antwort haben muss. „Viele hat man sofort parat, das macht die Erfahrung. Manchmal müssen aber auch wir erst nachschauen, was in dem konkreten Fall gilt“, sagt sie.

9500 Anrufe an einem Tag

In den Hotline-Räumen in der Weinstraße helfen große Pinnwände, gespickt mit Schaubildern und Stichpunkten zu vielen Corona-Fragen. Im Homeoffice hilft im Zweifelsfall ein Anruf beim Team der sogenannten Grundsatzverarbeitung. Juristen und Verwaltungskräfte des gehobenen Dienstes arbeiten dort jede Neufassung der Corona-Verordnung durch, damit vor dem Inkrafttreten auch jedes noch so kleine Detail klar ist. In der Regel bleibt dafür nur ein Wochenende Zeit.

Trotzdem tauchen in der Bevölkerung mit jeder Änderung neue Fragen auf. „Montags rufen immer besonders viele Menschen“, sagt Schrader. Den bisherigen Rekord hält der 26. April mit 9500 Anrufen – der Tag, an dem die Änderung des Infektionsschutzgesetzes mit der Bundes-Notbremse in Kraft trat.

Aggressiver Ton und skurrile Fragen

Irina Kupser und ihre Kolleginnen und Kollegen verbringen ihre 40-Stunden-Woche praktisch durchgehend am Telefon. „Die Menschen haben Fragen zur Verordnung, aber auch zur Quarantäne. Es gibt praktisch nichts, was nicht gefragt wird“, sagt sie. Nicht immer schwingt dem Team dabei ein freundlicher Ton entgegen. „Manche Menschen sind direkt aggressiv, sobald man rangeht. Die muss man dann erst beruhigen,“, sagt Mitarbeiter Ralph Meyer, dem seine Erfahrung im psychosozialen Notfalldienst zugutekommt.

Ein gutes Klima in der Abteilung und regelmäßige Gespräche würden dabei helfen, dass die Arbeit nicht zur seelischen Belastung wird. Auch mit dem Thema Tod werden die Mitarbeitenden zwangsläufig konfrontiert. Etwa wenn Angehörige von Sterbenden anrufen, wie sie ihre Lieben nach Hause holen können.

Kupser betont jedoch lieber die schönen Dinge ihres Jobs. „Wer uns anruft, ist in einer Notlage. Wenn man diesen Menschen helfen kann, ist das einfach ein schönes Gefühl“, sagt sie. Und dann sind da noch die ganz speziellen Anrufe, die so skurril sind, dass sie im Gedächtnis bleiben. Ralph Meyer fällt das Gespräch mit einer Frau ein, die sich nicht testen lassen wollte, weil ihr „geistiger Berater“, das nicht wollte. Dieser könne aber nicht spontan ans Telefon kommen, sondern nur von einem Schamanen gerufen werden.

Oder die Dame, die ihrem Sohn und dessen Freundin das Küssen verbieten wollte. „Das Gesundheitsamt sollte das veranlassen“, erinnert sich Kupser schmunzelnd. Oder der Favorit von Hendrik Schrader: „Der Mann, der wissen wollte, ob er den an der Waffel herunterlaufenden Tropfen Eis schon ablecken darf, obwohl er noch keine 50 Meter von der Eisdiele entfernt ist. Den vergesse ich nie.“

Wichtig: Die Hotline der Region beantwortet keine Fragen zum Thema Impfen. Dafür ist die Impfhotline des Landes unter 0800/9988665 zuständig.

Von André Pichiri