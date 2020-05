Schüler haben es in Corona-Zeiten nicht leicht, sie müssen digital von Zuhause aus lernen. Wenn in den Familien aber die Ausstattung fehlt, geht das nicht – wie in vielen Flüchtlingsfamilien. Die Bürgerstiftung Hannover spendiert jetzt 100 Geräte, die der Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte verteilt.