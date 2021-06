Hannover

Pünktlich zum Start kam sogar die Sonne raus: Seit Freitag kann wieder gefeiert werden auf dem Schützenplatz. Auch wenn es offiziell wegen der Corona-Regeln kein Volksfest geben darf, fühlt sich der Hanno-Park doch ein bisschen so an – mit Riesenrad, Kettenkarussell, Autoscooter und sogar Achterbahn. Maximal 9000 Menschen dürfen gleichzeitig auf den Platz. Ob sich der Rummel lohnt? Die NP hat es getestet.

Übrigens: die momentane Auslastung sehen Sie auf der Homepage des Veranstalters. www.fruehlingsfest-hannover.de/

Der Wellenflug

Es ist ein Auf und Ab – das Kettenkarussell „Wellenflug“ wird seinem Namen absolut gerecht. Der Start ist ruhig, langsam geht das Karussell in die Höhe, während es sich zu drehen beginnt. In gleichmäßigem Tempo wird es immer schneller, dabei neigt sich das Dach, an dem die Sitze befestigt sind, sanft mit. Es entsteht eine Wellenbewegung, während das Karussell in angenehmem Tempo seine Runden dreht. Schwindelig wird hier niemandem.

Es fühlt sich an wie eine Mischung aus Schaukeln und Schweben. Am Ende wird das Kettenkarussell noch einmal langsamer, nur um dann wieder zu beschleunigen. Die Sitze fliegen noch einmal an den äußersten Rand, es wird gejohlt und gelacht vor Freude. Wer nicht allein sitzen möchte, kann in einem der Zweier-Sitze Platz nehmen. Eine Runde kostet vier Euro, ein Ticket für drei Runden gibt es für 10 Euro.

Das Riesenrad

Es ist ein Klassiker unter den Fahrgeschäften: das Riesenrad. Während aus den Lautsprechern da unten zum Beispiel Vicky Leandros klingt, dreht das große Rad gleichmäßig seine Runden. Die erste ist ein ganz besonderer Höhepunkt, wenn nämlich das Rad plötzlich stehen bleibt und die Gondeln hoch über Hannover schweben.

Und dann den Blick schweifen lassen. Er reicht bis weit über die HDI-Arena hinaus. Und – auch nicht ganz unpraktisch für Besucher – alle anderen Fahrgeschäfte auf dem Schützenplatz lassen sich so hervorragend überblicken. Oder einfach die Augen schließen und die Höhenluft genießen – so entspannt ist es jedenfalls auf dem Hanno-Park an keiner anderen Stelle.

Das Riesenrad ist auch für diejenigen geeignet, die es etwas ruhiger mögen. Erwachsene zahlen sechs Euro pro Fahrt, Kinder drei Euro.

Der Alpen Coaster

Eine Achterbahn darf natürlich nicht fehlen, sie ist vor allem für die Freunde eines Adrenalinschubs ein besonderer Spaß. Besonders wer Tempo und wilde Kurven liebt, kommt hier auf seine Kosten.

Beim „Alpen Coaster“ ist außerdem der Name auch beim Design Programm. Ein Hirte fährt bei jedem einzelnen Wagen mit. Die Figur sitzt ganz vorn auf dem Wagen, in den vier Personen passen. Nach der Fahrt bergauf geht es nicht direkt steil hinab, erst kommt noch eine kleine Welle. Es ist die Ruhe vor dem Sturm, der Wagen rast nach einem kleinen Ruck mit ordentlichem Schwung die Schienen bergab. Nicht nur das Auf und Ab auf der Bahn ist ein Adrenalinkick, auch die Schräglage sorgt dafür, dass man sich die Seele aus dem Leib schreibt – je nach Nervenkostüm vor Freude oder Aufregung.

Erwachsene zahlen 5,50 Euro, Kinder unter 10 Jahren 4,50 Euro.

Die Riesenrutsche

Sie leuchtet mit ihren bunten Bahnen schon von Weitem: Die riesige Rutsche ist für Jung und Alt geeignet. Extra angeschnallt werden muss keiner. Für die etwa 35 Meter lange Bahn bekommt jede und jeder seine eigene Rutsch-Unterlage. Wer runtersausen will, muss die leichte Matte erst mal mit auf den obersten Punkt der Bahn in 13 Metern Höhe tragen, bevor es von dort direkt auf die Rutsche geht. Auf einer Art Teppich – die Füße kommen in eine Lasche am Ende des Stoffs – geht es die Bahn bergab.

Wem die Fahrt zu schnell wird, der kann durch das Runterdrücken des Teppichrands auf die Bahn Geschwindigkeit rausnehmen. So ist die Rutschpartie für alle ein Spaß. Am Ende der Bahnen wartet eine weiche, blaue Matte auf die Rutscher. Kinder zahlen 2,50 Euro, Erwachsene drei Euro. Es gibt verschiedene Kombitickets im Angebot.

Auf Crazy Island

Im Laufgeschäft „Crazy Island“ ist der Name Programm, es geht verrückt zu. Besonders Kinder werden hier Spaß haben. Gleich zu Beginn gilt es vor dem Haus einen Wasserparcours zu bewältigen. Wer da nicht aufpasst, hat schnell ein paar Spritzer abbekommen. Weiter geht es mit rollenden Böden, da ist das Gleichgewicht gefragt. Im Haus warten verschiedene Herausforderungen auf Besucherinnen und Besucher.

Wackelnde Böden oder zwei schmale Leiter, deren Sprossen ungleichmäßig auf und ab wackeln, müssen überwunden werden. Es gibt mehrere Etagen im „Crazy Island“, jede hat ihre eigenen Herausforderungen. Oben angekommen gibt es eine Aussichtsplattform und eine Hängebrücke. Der Weg hinunter birgt neue Überraschungen, zum Abschluss geht es draußen noch mal durchs Wasser. Der Eintritt für das „Crazy Island“: vier Euro.

