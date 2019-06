Hannover

Kindergärten gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert. In Hannover war nach dem Zweiten Weltkrieg die Arbeiterwohlfahrt, die hier 1946 als Hilfsorganisation neu gegründet worden war, eine der ersten, die neben den Kirchen Kindergärten betrieben hat. Die Awo-Kita Harenberger Straße in Limmer gehört dabei zu den schönsten – und feierte am Sonnabend ihren 60. Geburtstag.

Bei der Gründung 1959 sah natürlich vieles noch anders aus. Das Außengelände hatte zwar Rasen, war aber ansonsten eher karg. Drei kleine Sandkästen boten den Kindern sparsame Spielmöglichkeiten. Die Erziehung war eher auf Strenge und Autorität abgestellt, und bei der ersten Weihnachtsfeier 1959 hatte der Weihnachtsmann sogar eine Rute dabei. „Ob er die auch benutzt hat, weiß ich nicht“, sagt die heutige Kita-Leiterin Martina Schaefer. Glaubt es aber eigentlich nicht, da trotz aller Strenge doch auch damals schon mit Herzlichkeit erzogen worden sei.

Eine Zeitreise in Bildern

Schaefer ist selbst so etwas wie ein Urgestein der Einrichtung, seit 37 Jahren dabei. Zuerst als Gruppenleiterin, dann als stellvertretende Kita-Leiterin und seit 2012 als Chefin des Hauses. Zur Feier des Jubiläums haben sie und ihre Mitarbeiterinnen etliche Fotowände aufgestellt, mit Bildern aus allen Jahren. Eine Zeitreise durch die Geschichte der Kita. „Da hab ich bei einigen Fotos auch staunend davor gestanden“, sagt Schaefer. Etwa vor dem Bild von 1959 mit dem Kind im Laufstall. Damals gängig, heute kaum vorstellbar. Die Zeiten ändern sich, und die Kinder auf den frühen Fotos sind heute, so sie noch leben, längst im Rentenalter.

Zur Galerie Mit ganz vielen Fotos auf etlichen Stellwänden gibt die Kita Harenberger Straße interessante uns spannende Einblicke in ihre Geschichte. Ein kleiner Streifzug durch die vergangenen 60 Jahre (Reproduktionen: Petrow).

Knarzende Feldbetten zum Mittagsschlaf

Damals wurden 85 Kinder in der Einrichtung betreut. „Fast doppelt so viel wie heute“, so Schaefer. „Die haben sich richtig gestapelt.“ Erst um 1980 herum habe sich das geändert, seitdem sind es nur noch 45 Kinder. In den 60er Jahren mussten die Kinder auch noch Mittagsschlaf halten. „Auf knarzenden Feldbetten“, erzählt die Leiterin. „Die gab es auch noch, als ich angefangen habe.“ Erzwungenen Mittagsschlaf gibt es heute nicht mehr, wohl aber Ruhenischen, in denen die Kinder bei Bedarf auch ein Nickerchen machen können.

Bewegung aber spielte in der Kita von Anfang an eine große Rolle. Gab es damals eine frühe Verkehrserziehung mit dem Gokart, so ist es heute Fahrradunterricht. Auch Schwimmen können die Kita-Kinder bereits seit 1978 lernen. „Wir gehen regelmäßig einmal in der Woche in das Fössebad.“ Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung gehörten auch schon immer zum Programm.

Große Sanierung 1989

In der Pädagogik hat sich seit den 60ern viel verändert. Heute wird weniger angeordnet und mehr auf Gespräche gesetzt. Die Kinder werden in die Abläufe eingebunden. Räumlich hat sich auch einiges getan. 1989 gab es eine große Sanierung, bei der auch das Außengelände mit seinem alten Kastanienbestand attraktiver umgestaltet wurde. Dabei wurden auch die metallenen Klettergeräte durch ein großes Holzgerüst ersetzt. Das Gebäude wurde mit einem Anbau vergrößert.

Die Eltern waren schon immer sehr aktiv. „Sie packen gern mit an“, erzählt Schaefer. Manche sind der Kita bereits in zweiter Generation verbunden. Sie haben sich auch 1998/99 aktiv engagiert, als für ein Kita-Gesetz in Niedersachsen gekämpft wurde. Sie beteiligten sich an Demonstrationen und bastelten kleine Mini-Kitas, die sie ins Wasser setzten. Motto: Die Kita geht baden.

Gefeiert wird wie immer

Noch eins ist immer gleich geblieben: die Feste. Auch wenn sich die Kleidermode dem Wandel der Zeiten anpasste, sind sie die Höhepunkte des Kitajahres, ob zu Fasching oder zu Weihnachten oder im Sommer. Das Jubiläumsfest, an dem auch viele ehemalige Kita-Zöglinge vorbeikamen, war daher natürlich noch einmal etwas ganz Besonderes.

Von Andreas Krasselt