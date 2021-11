Hanebuths Studentenwohnungen: Stadt sorgt sich wegen Lärmbelastung

Hannover

Die Arbeiten haben längst begonnen. Nach einer Idee von Rocker-Chef Frank Hanebuth sollen an der Goethestraße 40 Studentenwohnungen entstehen. Der Gebäudekomplex zwischen Scholvinstraße und Reuterstraße soll komplett umgebaut und teilweise sogar aufgestockt werden. Das Bordell an der Scholvinstraße ist bereits geräumt und entkernt. Eine Genehmigung für das Vorhaben seitens der Stadt liegt allerdings offenbar noch nicht vor.

Laut Sprecherin Michaela Steigerwald hat es 2019 Vorgespräche gegeben, bei denen die Bauverwaltung die Rahmenbedingungen für eine Bebauung an dieser Stelle erläutert habe. Grundsätzliche stehe die Stadt „Wohnnutzungen im Innenstadtbereich offen gegenüber“. Allerdings müssten immer „im Einzelfall die konkreten Rahmenbedingungen geklärt werden“. Bei diesem Projekt ist nach Einschätzung der Verwaltung „insbesondere der Umgang mit der vorhandenen Lärmbelastung vor allem in den Nachtstunden“ zu beachten.

Regelmäßig Klagen über Lärm am Steintor

Denn die Wohnungen für die Studierenden sollen mitten im Steintor-Vergnügungsviertel entstehen. Klagen über Lärm gibt es sogar regelmäßig von den ein Stück weiter entfernt lebenden Anwohnern des Bereichs Marstall sowie der angrenzenden Altstadt – vor allem, wenn mal wieder die Außenlautsprecher der Bars im Viertel dröhnen. Die Stadt will nun auf die Verantwortlichen für die geplanten Studentenwohnungen zugehen und das in der Presse veröffentlichte Bauvorhaben mit diesen besprechen, kündigt Steigerwald an. Hanebuth ist nach eigenen Angaben nicht der Investor des Projektes. Dieser wolle noch nicht genannt werden.

Dass sich in diesem Bereich des Steintors etwas bewegt, stößt in der Politik auf Zustimmung. „Städtebaulich wäre das ganz klar eine Aufwertung“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Allerdings mahnt er auch an, dass man „genau schauen muss, ob dort Wohnen mit dem Lärm auch wirklich funktioniert“. Wenn die Wohnungen von Studierenden genutzt werden sollen, müsse auch sichergestellt werden, dass diese bezahlbar bleiben. „15 Euro pro Quadratmeter und mehr werden sie kaum bezahlen können“, warnt Kelich. Das Vorhaben lehne er allerdings „nicht grundsätzlich ab“.

CDU: Stadt muss Bordell im Gebäude ausschließen

CDU-Fraktionschef Felix Semper fragt sich, ob „es am Ende auch wirklich Studentenwohnungen werden oder ob es dadurch nicht sogar zu einer Ausweitung des Rotlichtviertels kommt“. Über das Planungsrecht müsse die Stadt deshalb sicherstellen, dass „die Appartements auch wirklich zum Wohnen genutzt werden und nicht für andere Dienstleistungen“. Grundsätzlich sieht Semper in dem Vorhaben jedoch „ein positives Signal“. Das Projekt könne „ein Impulsgeber“ für eine weitere Aufwertung des Bereichs Steintor sein.

Für Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian wäre es „eine positive Entwicklung, wenn der Bereich Steintor anders belebt wird als durch Spielhallen und Bordelle“. Allerdings komme es darauf an, wie viel die Appartements kosten werden. Ein „rundes Ding“ werde die Sache allerdings erst, wenn sich „auch das Umfeld ändert“, so Clausen-Muradian.

Den benachbarten Marstall hat die Stadt bereits umfangreich umgebaut. Auch dort entstanden in zwei Gebäudekomplexen an den Enden des Platzes Wohnungen. Im Erdgeschoss hat sich Gastronomie angesiedelt. In den kommenden Jahren steht dann noch die Umgestaltung des Steintorplatzes selbst an, für die Architekten Anfang 2020 Entwürfe vorgestellt hatten. Vorgesehen ist unter anderem eine 25 Meter hohe Lichtsäule auf dem Platz. Für den Umbau hat die Stadt rund 6,5 Millionen Euro eingeplant.

