Hanebuth in Polizei-Gewahrsam: Was der Rocker-Chef jetzt bezahlen soll

Nach seinem Disput um einen Platzverweis im Steintor präsentiert die Polizeidirektion Hannover Hells-Angels-Chef Frank Hanebuth (56) jetzt die Rechnung. Der Rocker-Boss soll 80 Euro für die Fahrt mit dem Streifenwagen ins Polizei-Gewahrsam und seinen Kurz-Aufenthalt in einer Zelle zahlen.

Was war passiert? Hanebuth war in der Nacht zum 18. Oktober von der Polizei in Gewahrsam genommen worden, nachdem er sich geweigert hatte, nach einer Schlägerei zwischen einem Gast und Türstehern den Tatort vor dem Klub „ Miami Vice“ (Scholvinstraße) zu verlassen. Daraufhin erteilten Polizisten ihm einen Platzverweis. Dem wollte der 56-Jährige nicht akzeptieren: „Ich bin seit 37 Jahren im Steintor. Ich lass‘ mich hier nicht wegschicken wie ein Schuljunge.“ Deshalb nahmen die Beamten Hanebuth mit.

Die Polizisten fuhren mit dem Rocker-Chef im Streifenwagen vom Steintor zur Dienststelle an der Waterloostraße. Dafür stellt die Behörde ihm nun 45 Euro in Rechnung.

35 Euro für Kurz-Aufenthalt in Zelle

Gut drei Stunden saß Hanebuth in der Gewahrsamszelle. Weitere 35 Euro soll er dafür bezahlen. Den vergleichsweise günstigen Betrag pro angefangenem Tag in der Zelle (Frühstück, Mittag, Abendessen inklusive) sieht nach Angaben von Polizeisprecher Martin Richter das Niedersächsische Verwaltungskostengesetz so vor.

Hanebuth hat nun die Möglichkeit, gegen den Kosten-Bescheid Einspruch einzulegen. Will er aber gar nicht. Er hat vor, die 80 Euro an die Polizei zu überweisen: „Das zahle ich. Ich mache da keinen Einspruch“, so der 56-Jährige gegenüber der NP. Dass er in jener Nacht im Gewahrsam war, daran gebe es nichts zu rütteln.

Staatsanwaltschaft ermittelt noch

Derweil wird auch weiter strafrechtlich gegen den Hells-Angels-Boss ermittelt. Es geht wegen der Vorkommnisse in jener Nacht vor dem „ Miami Vice“ um den Verdacht der Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. „Dieses Verfahren ist weiter anhängig“, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, Thomas Klinge.

