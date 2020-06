Handy-Kontrollen in Hannover: Polizei schnappt telefonierende Autofahrer

Hannover

Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Süd haben bei Kontrollen in Hannover und Laatzen 50 Verkehrsverstöße festgestellt.

Am Dienstag und am Mittwoch überwachte die Einheit den Verkehr im Hinblick auf Handy-, Gurt- und Rotlichtverstöße. Dazu kontrollierten die Beamten die Geschwindigkeit.

Dienstag wurden Kontrollstationen an der Peiner Straße, Erich-Panitz-Straße und am Bischofsholer Damm eingerichtet. Dabei ertappten die Beamten jeweils vier Autofahrer, die mit dem Handy in der Hand oder am Ohr unterwegs sowie nicht angeschnallt waren. Außerdem wurden bei einer Tempo-Kontrolle 25 Verstöße festgestellt.

Mittwoch wurde an der Marienstraße und an der Buchholzer Straße kontrolliert. Hier wurden 15 Handy-Verstöße entdeckt. Zudem ermahnten die Polizisten einen nicht angeschnallten Fahrer. Ein Mann am Steuer eines Pkw missachtete außerdem das Rotlicht der Ampel.

Von bm