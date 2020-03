Hannover ist mittendrin in den Vorbereitungen, um angemessen auf eine größere Ansteckungswelle reagieren zu können. In Wolfsburg sterben 15 Menschen in einem Pflegeheim, und in NRW denkt der Ministerpräsident über die Lockerung der Ausgangsbeschränkungen nach. Was jetzt nur helfen kann, ist die Einsicht der Gesellschaft, weiter zu Hause zu bleiben und diese Krise gemeinsam durchzustehen, gesund zu bleiben, meint NP-Redakteur Christian Lomoth in seinem Kommentar.