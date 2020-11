Handel mit Anabolika: Fitnesstrainer zu fünf Jahren Haft verurteilt

Hannover

Er arbeitete als Fitnesstrainer in Hannover und gelangte so auch an die Kunden für sein illegales Nebengeschäft. Wegen des Handels mit Anabolika und weiteren verbotenen Bodybuilding-Präparaten ist jetzt ein 28-Jähriger vor dem Landgericht Augsburg zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Sein Komplize (29) muss für drei Jahre und neun Monate ins Gefängnis, dessen Mutter (62) kam wegen Beihilfe mit einer Bewährungsstrafe davon.

Der in Hannover lebende Hauptangeklagte hatte sich über Jahre ein schwunghaftes Geschäft mit Muskel-Doping aller Art aufgebaut. Die Ampullen und Pillen verkaufte er bundesweit, als Trainer in einem Fitnesscenter nutzte dafür seine Kontakte in die Bodybuilderszene. Sein Komplize, ein Maurer aus Hannover, lagerte die Ware in der Wohnung seiner Mutter. Er kümmerte sich auch um das Verpacken der bestellten Ware und versendete sie mit Paketdienstleistern.

Ware im Keller der Mutter gelagert

Zollfahnder aus München fingen ab März 2019 mehrere an Empfänger in Bayern adressierte Pakete ab und gelangten so auf die Spur der Männer. „Trotz falscher Angaben zum tatsächlichen Absender gelang es durch aufwendige Ermittlungen den faktischen Versender zu identifizieren“, so ein Sprecher des Zollfahndungsamtes München.

Massenhaft illegale Präparate: Im Keller der Mutter des Mittäters stellten die Fahnder rund 20.000 Ampullen und mehr als 80.000 Tabletten sicher. Quelle: Zoll

Mitte September 2019 durchsuchten Fahnder aus München und Hannover die Wohnungen des 29-Jährigen und dessen Mutter. Im Keller der 62-Jährigen stellten sie knapp 20.000 Ampullen sowie mehr als 80.000 Tabletten an Dopingmitteln sicher und nahmen den 29-jährigen fest. Den Warenwert dieser zuvor aus Osteuropa beschafften Präparate schätzen die Ermittler auf knapp 150.000 Euro.

Bei der Durchsuchung verdichteten sich die Hinweise, dass hinter den Geschäften der Fitnesstrainer steckt. Im Februar 2020 wurde auch er festgenommen. Die Fahnder aus München konnten ihm nachweisen, dass er die Dopingmittel in Osteuropa ankaufte, sie anschließend nach Deutschland schaffte und schließlich in Hannover unter Mithilfe seines Komplizen an die Kunden verschickte. Dafür wurde der zuvor nicht vorbestrafte 28-Jährige zu fünf Jahren und der 29-Jährige zu drei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Die Mutter des 29-Jährigen erhielt eine Bewährungsstrafe von neun Monaten.

