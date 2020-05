Handel in der Corona-Krise: Der Handel braucht Soforthilfen

Hannover

Die Zeiten für den Handel bleiben mies, keine Frage. Die Geschäfte sind nur mäßig gefüllt, die Kunden befinden sich noch in einer Art Schockstarre. Die meisten haben einfach keine Lust zum Shoppen.

Aus den verschiedensten Gründen: Das Geld ist knapp, die Zukunft ungewiss, die Maske nervt und es fehlen einfach die Anlässe für ein neues schickes Kleidungsstück. Party, Urlaub, Hochzeit – fällt noch alles flach. Viele merken dann auch: Der eine volle Kleiderschrank reicht in diesem Jahr.

Das trifft den Handel dreifach hart: Die Kunden bleiben weg, die unverkaufte Ware türmt sich in den Läden, die existenziellen Sorgen wachsen.

Was aber hilft? Die IHK fordert, sonntags zu öffnen – warum aber sollte die Lust zum Einkaufen da plötzlich größer werden? Vielleicht vor Weihnachten, wenn es gut läuft. Dann nutzt die Kammer die Tragödie auch gleich, um über das Dauerthema Autos und Innenstadt zu nörgeln. Als ob in den nächsten Wochen nur noch Busse in die City rollen dürfen.

Diese Diskussionen bringen nichts. Der Handel braucht Soforthilfen. Ein Entgegenkommen bei den Mieten wäre wichtig. Klar, die Hilfspakete vom Staat werden dringend benötigt. Und: Sie, lieber Kunde, sollten trotz allem mal wieder Ihr Lieblingsgeschäft beehren. Am besten gleich heute.

Von Christian Lomoth