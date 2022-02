Hannover

Von den FFP2-Masken in den Gesichtern der einkaufsfreudigen Hannoveraner einmal abgesehen, geriet die Pandemie in der gefüllten City an diesem Wochenende fast in Vergessenheit. Aber auch nur fast. Denn bei genauerem Hinschauen fällt auf, dass der Einzelhandel noch immer im Krisenmodus verharrt. Ob große Ketten oder kleine Geschäfte – die meisten Läden kämpfen mit Personalmangel und dem veränderten Einkaufsverhalten ihrer Kunden. Das Resultat: Öffnungszeiten wurden und werden verkürzt und sind pausenlos im Wandel.

Jennifer Pommerenke verkauft Papierwaren in einem kleinen Laden in der Galerie Luise. Statt 19 Uhr hatte „Papier Design“ nach dem ersten Lockdown nur noch bis 18 Uhr geöffnet. Mittlerweile muss die 41-Jährige die vielen Ständer mit liebevoll ausgesuchten Grußkarten in der Woche schon um 16 Uhr und an Samstagen sogar schon um 14 Uhr zurück in ihren Laden räumen. „An Wochentagen profitieren wir zum Glück noch von Laufkundschaft, den vielen Menschen, die hier in unserer direkten Umgebung arbeiten. Samstags kommen nur die Kunden, die uns gezielt aufsuchen. Oft kommt es mir hier dann so vor, wie in einer einsamen Wüste. Es ist einfach nur traurig“, erzählt die Verkäuferin.

Pommerenke macht sich große Sorgen. Um den schönen Laden, ihren überlasteten Chef und um ihren Job. Aufgeben kommt für sie aber trotzdem nicht infrage. „Ich glaube an unseren Laden und werde hier auch nicht weggehen. Dass wir noch hier sind, ist aber eigentlich ein Wunder. Und dafür bin ich unseren Stammkunden unendlich dankbar.“

Der Stammkundschaft dankbar

Große Dankbarkeit gegenüber ihrer Stammkundschaft empfindet auch Caroline Prenzler. Die 47-Jährige ist Geschäftsführerin der „Parfümerie Liebe“. Mit seiner über 150-jährigen Geschichte ist das Geschäft aus der Karmarschstraße heute nicht mehr wegzudenken und hat es nach Weltkriegen und Wirtschaftskrisen jetzt auch durch die Pandemie geschafft. „Wir haben eine große Fanbase im Hintergrund. Das gibt Hoffnung und Zuversicht“, sagt Prenzler. Ihre Geschäftszeiten musste die Unternehmerin aber dennoch verkürzen. Schon seit dem ersten Lockdown muss die Parfümerie ihre Türen schon um 18 Uhr schließen. Ob und wann sie zur Normalität zurückkehren werde, könne Prenzler noch nicht sagen. Doch „wir bleiben flexibel und schicken auch niemanden weg, der ein wenig später vorbeikommt.“

Langsam zurück in die Normalität

Das Schuhgeschäft „Gisy“ hingegen hat genug vom Krisenmodus und kürzeren Geschäftszeiten. „Hannover ist eine Großstadt und ich finde, dass Öffnungszeiten von 10 Uhr bis 20 Uhr in Großstädten sein müssen. Ab dem 1. März werden wir also wieder bis 20 Uhr für unsere Kunden da sein“, erklärt Geschäftsführer Michael Schenkemeyer. Aus dem „kleinen Loch“ der letzten Monate, hätten er und sein Team sich mittlerweile befreien können. Jetzt ist der 53-Jährige glücklich, dass die Normalität langsam zurückzukehren scheint. „Wir lieben und leben den Einzelhandel“, betont Schenkemeyer und blickt voller Zuversicht auf den Frühling und die neue Saison, die seine Kunden bereits aus den Schaufenstern anlacht.

Fragt man seine potenziellen Kundschaft, bekommt man den Eindruck, als würde sich Michael Schenkemeyers hoffnungsvolle Prognose tatsächlich bewahrheiten. „Wir sind zum Bummeln hier und werden einfach mal schauen, was uns so begegnet“, erzählt Jennifer Ernst (36). Die Ärztin zog erst vor drei Monaten aus Göttingen nach Hannover und verbrachte ihren freien Tag mit Freundin Susanne Hasen (54), die dafür extra aus Göttingen anreiste. Und „dort ist viel weniger los“, meinen die Freundinnen. Für einen Shopping-Tag kamen auch die Freunde Leon Schumacher und Jonathan Kammerer in Hannovers City. „Wir kommen etwa einmal im Monat aus Celle hier her. Das wurde mit der Pandemie natürlich etwas weniger, aber jetzt sind wir wieder zurück. Zum Einkaufen und zum Essen gehen“, erklären die 25-Jährigen.

Einkaufen, flanieren, Essen gehen oder einen Kaffee in der Sonne genießen. Die Menschen dürfen und wollen das Leben nun wieder in vollen Zügen genießen. Dem Einzelhandel kommt dabei sicherlich auch zugute, dass jetzt auch endlich wieder Feste und Veranstaltungen stattfinden dürfen, für die eingekauft werden muss. So wie bei Anna Papen: „Ich habe gerade mein Brautkleid gekauft“, freut sich die 31-jährige Hannoveranerin. Sie habe zwar eigentlich schon immer am liebsten online eingekauft, aber das gehe mit einen Brautkleid schließlich nicht. Anna Papen ist überglücklich über ihren Kauf – und das hannoversche Brautmodengeschäft, in dem sie ihr Traumkleid gefunden hat, freute sich gleich mit.

