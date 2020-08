Hannover

Der Gebäudekomplex rund um die Schmiedestraße 24 in Hannover wird weiter „entmietet“: Nachdem schon einige Bereiche seit Monaten leer stehen, zieht jetzt auch der Freizeitausrüster SFU (Sachen für unterwegs) aus – seit Montag läuft der Räumungsverkauf. SFU eröffnet voraussichtlich am 24. September neu in der Schillerstraße 33, nur wenige Gehminuten entfernt, jenseits der Georgstraße – dort, wo zuvor der Münchener Textilhändler „Hirmer Große Größen“ war und der jetzt in einem Neubau an der Georgstraße neben Bratwurst-Glöckle sein Angebot offeriert.

Grund des zunehmenden Leerstands an der markanten Stelle am Rande der Altstadt, nahe Marstall, Rotlichtviertel und Steintorplatz sowie der Einkaufsstraßen: Hauseigentümer Hansainvest Real Assets will hier etwas Neues schaffen, erwägt gar einen Abriss und Neubau für die Hotelkette „ Motel One“ (NP berichtete).

Bessere Lage?

Der Ableger des Braunschweiger Unternehmens SFU bietet hier an der Schmiedestraße seit 2006 „auf zwei Etagen und mehr als 700 Quadratmetern Verkaufsfläche“ Ausrüstung für Freizeitaktivitäten wie Wandern, Trekking, Bergsteigen oder Radfahren an, sieht sein Geschäft hier als „einen der größten Outdoorläden Norddeutschlands“. Geschäftsführer Stefan Fuchs sagte auf NP-Nachfrage im Februar, ob man den Umzugspläne hege - freiwillig oder gezwungenermaßen - nur: „Wir sind da ganz entspannt, haben einen gültigen Mietvertrag“ – der laufe „bis 2021 oder 2022“.

Am künftigen Standort hat SFU laut Hannover-Geschäftsführer Tobias Voltmer (39) zwar ein paar Quadratmeter weniger zur Verfügung, „dafür eine bessere Lagersituation“. Dass es jetzt doch recht schnell ging, beruhe darauf, dass „wir die Gelegenheit hatten und sie beim Schopfe packten – auch wenn es wegen Corona dafür nicht das ideale Jahr ist.“ Außerdem habe der Vermieter „großes Interesse gezeigt“, dass die Flächen frei würden – und so habe SFU aus dem Mietvertrag raus können. Der neue Standort in der Schillerstraße biete in Voltmers Augen „eine bessere Lage. Ich gehe davon aus, dass dort auch die Passanten- und Kundenfrequenz höher sein wird.“

Hotelneubau?

Gebäudeeigentümer Hansainvest Real Assets erklärte der NP am Jahresanfang: „Für eine gemeinsam mit Motel One beabsichtigte Realisierung eines Hotels finden derzeit Abstimmungen mit den verbliebenen Mietern statt.“ Generell prüfe man „aktuell zukünftige Nutzungsmöglichkeiten“. Man beabsichtige „in Abstimmung mit der Stadt“ und anderen, die die Pläne tangierten, „umfangreiche Baumaßnahmen zu ergreifen“. Ob Abriss und Neubau oder „nur“ Umbau, sei offen.

„Wir halten grundsätzlich an dem Vorhaben fest“, heißt es auf erneute Frage nach dem Planungsstand. Die „Abstimmung mit allen Beteiligten“ dauere, besonders wegen der Corona-Maßnahmen – von daher gebe es derzeit, sechs Monate später, keinen substanziell neuen Sachstand.

„Idee creativ“: Kein Druck

Die Belegschaft des hannoverschen Ablegers der Paderborner Kette „Idee creativ Markt“ und des dazugehörigen „Wolle Rödel“ hat noch immer nicht viel vernommen, was sie selbst betrifft – der Stand ist wie Ende Februar: sämtliche Tiefgaragenplätze gekündigt bis auf jene, die der Anbieter von Bastel-, Deko- und Künstlerbedarf für seinen Lagerbedarf nutzt. Idee-Geschäftsführer Dirk Langenströher versicherte der NP erneut, man verspüre „überhaupt keinen Handlungsdruck“ – schließlich habe man „einen laufenden gültigen Mietvertrag“. Man befinde sich im Gespräch mit Hansainvest (auch wenn das letzte schon länger her sei), doch für einen womöglich auch nur vorübergehenden Umzug „müssen die Konstellation und die Rahmenbedingungen stimmen. dann wären wir durchaus gesprächsbereit“. „Idee“ sei immerhin seit 2003 hier an dieser Stelle, und es hätten sich auf Kundenseite „gewisse Trampelpfade“ entwickelt, die man ungern aufs Spiel setzen wolle. Auf jeden Fall brauche in der Filiale Hannover „keiner unserer Mitarbeiter Angst um seinen Arbeitsplatz haben“.

Entmietung geht voran

Einige der oberen Etagen sind schon länger teils verwaist – und der Leerstand breitet sich aus. Entweder laufen Verträge aus, oder man verhandelt mit dem Mieter über ein vorzeitiges Ende. Im März war Schluss für den E-Zigaretten-Shop „Mibra“ samt DHL-Agentur; das Ladenlokal an der Seite Heiligerstraße daneben steht schon lange leer. Einst war hier die Deutsche Bank vertreten, zuletzt ein Handy-Shop. Auch die Zeitarbeitsfirma „Gi Group“ ist jetzt raus. Die Krankenversicherung KKH war mal hier ansässig ebenso wie der Versicherer „Signal-Iduna“, nach dem das Gebäude sogar benannt ist – und dessen Fondsgesellschaft Hansainvest Real Assets der Eigentümer ist.

Der Fachbereich Recht der Stadt Hannover belegte noch bis zum Ende der Mietvertragslaufzeit im März Räume in dem Gebäudekomplex, das Standesamt war vergangenes Jahr nach Fertigstellung des Verwaltungsbaues am Schützenplatz („ Technisches Rathaus“ oder „ Hannover Service Center“ genannt) dorthin gezogen. Das Eckgebäude mit der Techniker-Krankenkasse (TK) gehört nicht zu dem Objekt.

