Hanau-Terror: Liveblog von der Kundgebung in Hannover

Einer der Hauptredner der Kundgebung ist OB Belit Onay. Zu den rassistischen Morden in Hanau sagt er schon im Vorfeld der Kundgebung:

"Wieder erschüttert ein feiger Mordanschlag aus rassistischen Motiven unser Land. Unser Mitgefühl und unsere Trauer gelten den Opfern und ihren Angehörigen. Voller Empörung aber stellen wir nach den Verbrechen des NSU, dem Anschlag und Morden in Halle, dem Mord an Walter Lübcke, der Aushebung des rechten Terrornetzwerkes in den vergangenen Tagen einmal mehr fest, wie die Pest des rechten Terrors sich ausbreitet. Politische Diffamierungen, Verschwörungstheorien im Netz, alltäglicher Rassismus bilden den Boden nicht nur für Taten wie in Hanau. Sie bedrohen unser Miteinander! Dagegen wehren wir uns! Und wir fordern die Solidarität mit denen, gegen die sich das Gedankengut direkt richtet – mit Menschen mit Migrationsgeschichte, Muslim*innen, Jüdi*innen, Menschen jeden Geschlechts und jeder sexuellen Ausrichtung. Mehr noch: Wir fordern das Land auf, zusammen mit den Sicherheitsbehörden ein echtes 'Schutzkonzept' für Einrichtungen und Menschen zu entwickeln und umzusetzen – damit der Terror nicht noch mehr Opfer fordert!"