Zu Beginn der Corona-Pandemie hamsterten die Deutschen speziell Toilettenpapier. Mit der zweiten Welle scheint das Kosumverhalten in Hannover teils wieder zurückzukehren – speziell in der Südstadt. Einige Discounter entwarnen jedoch auf NP-Nachfrage.

Hamsterkäufe in Hannover: Toilettenpapier teils wieder Mangelware

