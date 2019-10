Halloween oder Reformationstag: Was feiert Hannover?

Hannover

Gruselige Führungen im Zoo, Mottopartys in der Sauna und ausgehöhlte Kürbisse vor der Haustür: Immer mehr Menschen in und um Hannover feiern am 31. Oktober Halloween. Besonders bei Kindern kommt das über die USA nach Deutschland geschwappte Brauchtum gut an.

In vielen Geschäften werden schon seit Jahren schaurige Mottoverkleidungen angeboten. „Die Nachfrage in Hannover an Kostümen und Dekorationen ist seit Jahren schon auf einem hohen Niveau“, sagt der hannoversche Kostümspezialist Wolfram Nolte, Inhaber von „Lutzmann und Kerger“. Partys gebe es vor allem im privaten Bereich, aber auch die öffentlichen Feiern nehmen zu.

Hier wird Halloween gefeiert

Öffentlich gefeiert wird bereits am Halloween-Vorabend, wie etwa im Stadtteilzentrum Ricklingen mit einer Party für Kinder, oder bei der Halloween-Disco im Bronco’s am Schwarzen Bären. Auch der Zoo lässt es gruseln und bietet am 2. November eine Halloween-Führung für Kinder an. Höllisch heiß soll es dagegen am 31. Oktober in der Kristalltherme Seelze werden, wo man Halloween mit Show-Aufgüssen hochleben lässt. Weitere Mottopartys gibt es unter anderem im „Krü’s“ an der Schlägerstraße, im „Shakespeares Pub“und im „Rocker“ (am Sonnabend).

Kirchen feiern Reformationstag

Eigentlich ist der 31. Oktober hierzulande aber Reformationstag, der bereits zum zweiten Mal als gesetzlicher Landesfeiertag begangen wird, um der Reformation zu Gedenken. In vielen Kirchen der Landeshauptstadt wird dieser Tag besonders begangen. Doch wie halten es die Menschen in Hannover mit dem 31. Oktober. Die NP fragte in der Innenstadt nach: Feiern Sie Halloween?

Zur Galerie Eigentlich ist am 31. Oktober Reformationstag, doch immer mehr Menschen zelebrieren dann Halloween. Besonders Kinder lieben das Gruselfest und ziehen von Haus zu Haus, um Süßigkeiten zu sammeln. Die NP fragte Menschen in Hannover: Was halten Sie eigentlich von Halloween?

Von Simon Polreich