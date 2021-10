Hannover

Halloween, das heißt zunehmend viele Kinder und Jugendliche, die am Abend des 31. Oktober herumziehen, in der Nachbarschaft klingeln und an der Tür fordern: „Süßes oder Saures“. Genauer müsste die Übersetzung des amerikanischen Originals „Trick or Treat“ in etwa heißen: „Streich oder Süßigkeit“. Denn wer dem Halloween-Geist oder der Hexe keine Süßigkeit („Treat“) herausreicht, muss mit einem Streich („Trick“) rechnen. Viele werfen dann zum Beispiel mit rohen Eiern. Was in der ganzen Stadt zu mehreren Polizeieinsätzen geführt habe.

„Fünf oder sechs Einsätze sind die Kolleginnen und Kollegen bereits gefahren“, berichtet ein Polizeisprecher gegen 21 Uhr. In Döhren, der List, in Garbsen, überall störten sich Menschen an dem „groben Unfug“ einiger Halloween-Gänger. „Die meisten Leute ignorieren die Vorfälle als Gag“, weiß der Sprecher, „aber einige stören sich eben so sehr daran, dass sie uns verständigen.“

Von vek