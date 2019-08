Hannover/Warnemünde

Die Bundespolizei hat am Donnerstag einen Mann (53) auf einem Kreuzfahrtschiff der Aida-Flotte in Warnemünde ( Mecklenburg-Vorpommern) festgenommen. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, war das Crewmitglied mit deutscher Staatsbürgerschaft von der Staatsanwaltschaft Hannover mit Haftbefehl gesucht worden. Der 53-Jährige hatte eine Geldstrafe nicht bezahlt. Verurteilt worden war er, weil er keinen Kindesunterhalt gezahlt hatte.

Das Schiff kam aus Dänemark und hatte in Warnemünde angelegt, als die Bundespolizisten den Mann in Empfang nahmen. Sie hatten zuvor ermittelt, dass das Crewmitglied zur Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Hannover ausgeschrieben war.

3600 Euro Geldstrafe nicht bezahlt

Dem 53-Jährigen wurde der Haftbefehl eröffnet. Zugrunde lag dem ein Strafbefehl (schriftliches Urteil) des Amtsgerichts Hannover. Dort war der Mann 2018 wegen Verletzung der Unterhaltspflicht zu 3600 Euro Geldstrafe verurteilt worden.

Diese hatte der Betroffene bislang nicht bezahlt und konnte die Summe auch bei seiner Verhaftung durch die Bundespolizisten nicht begleichen. Das hatte zur Folge, dass der 53-Jährige nun 120 Tage Haft absitzen muss. Und das ist noch nicht alles: Daneben muss der Mann weitere 11 124 Euro Unterhaltszahlungen leisten.

Von bm