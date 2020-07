Hannover

Knapp zwei Wochen nach den homophoben Farbanschlägen auf das Wohnhaus von SPD-Mitglied Florian Kusche (36) und das queere Jugendzentrum in der Königsworther Straße in der Calenberger Neustadt (NP berichtete) gibt es noch keine Spur von den Tätern. Allerdings erlebte Kusche, Queer-Beauftragter der SPD Hannover, seit dem Anschlag nicht nur große Solidarität über die Parteigrenzen hinaus, sondern erneut Diskriminierungen.

Vermieter sieht Regenbogenfahne als Provokation

„Wenige nach dem Vorfall rief mich mein Vermieter an und sagte ’Herr Kusche, wir müssen reden. Wir haben ein Problem’“, erzählte der 36-Jährige: „Er verlangte von mir, dass ich die Regenbogenfahne in meinem Fenster abhänge. In seinen Augen würde ich damit die Täter nur provozieren. Das hat mich völlig sprachlos gemacht.“

Er habe Solidarität von seinem Vermieter erwartet, sagt der Kommunalpolitiker: „Aber nicht, dass er mich in dieser Situation auch noch diskriminiert. Er hat damit die Täter-Opfer-Rolle völlig verdreht.“ Florian Kusche gab nicht klein bei, auch als ihm mit Kündigung gedroht wurde, verlangte von seinem Vermieter stattdessen, dass er ihm die Aussagen schriftlich geben solle.

„Ich will mich aber nicht verstecken müssen“

Eine Woche später klingelte erneut sein Telefon. Wieder war es Kusches Vermieter. Dieses Mal schlug er andere Töne an. Er sei emotional angefasst gewesen, nachdem die unbekannten Täter die Hausfassade beschmiert hatten, entschuldigte er sich bei seinem Mieter. „’Lassen Sie bitte die Fahne hängen und passen Sie auf sich auf’“, sagt er mir noch. Für den 36-Jährigen ist der Vorfall damit erledigt, Kusche ist erleichtert. „Alles andere wäre ein fatales Signal gewesen. Für die Idioten, die an mein Haus ’Homos raus’ gekritzelt haben, wäre das wie ein Sieg über uns Schwule gewesen. Ich will mich aber nicht verstecken müssen, nur weil ich für andere mit meinem Schwulsein nicht ins Bild passe. Mir geht es mit dieser Fahne nur darum, auf uns Homosexuelle und unseren Wunsch nach Gleichberechtigung aufmerksam zu machen“, sagt Kusche.

Vermieter des Jugendzentrums zeigt sich solidarisch

Das es auch anders geht, zeigt das Beispiel des Jugendzentrums Queer Unity, das in der Nacht zum 22. Juni ebenfalls homophob beschmiert worden war. Nach der Tat schenkte der Vermieter den Betreibern des Jugendzentrums 250 Euro. „Kaufen Sie den Jugendlichen ein Eis“, so sein Kommentar.

Von Britta Lüers