Hannover

Gemütlich in der Sonne baumeln, eine leichte Brise im Gesicht spüren und einfach mal nichts tun: Dafür steht der Tag der Hängematte, der am 22. Juli gefeiert wird. Schließlich ist der Alltag von vielen Menschen vor allem von Stress, Terminen und Arbeit geprägt – da muss man zwischendurch auch mal Luft holen. Am Wochenende, nach Feierabend oder im Urlaub ist eine Runde Abhängen in der Hängematte genau das richtige. Doch worauf muss man eigentlich beim Kauf achten?

Die erste Frage ist: Wo möchte man die Hängematte nutzen? Denn es gibt Produkte, die entweder gut für den eigenen Garten oder für den Outdoor-Urlaub geeignet sind: „Wenn man unterwegs ist, mit Fahrrad oder Rucksack zum Beispiel, spielen Volumen und Gewicht eine entscheidende Rolle“, sagt Dieter Linke (58). Seit 38 Jahren arbeitet er bei Camping Schrader – und kennt sich mit Hängematten aus: „Für unterwegs eignen sich Modelle aus Kunstfaser. Die bestehen aus hochfestem Stoff und sind zusätzlich mit synthetischem Stoff ummantelt.“ So ist die Hängematte robust und lässt sich gut waschen. Im Garten liegt es sich dagegen bequem auf Matten mit höherem Baumwoll-Anteil.

Außerdem geht es um die Größe der Hängematte. Die variiert nämlich stark – je nachdem, ob man alleine oder zweit darin liegen möchte. Kritisch wird es bei zwei Personen, wenn die Matte mit einem Querstab befestigt ist. Die sorgt dafür, dass es ordentlich wackelt: „Da passiert es leicht, dass man auch mal rausfällt“, sagt Hängemattenexperte Linke. Für zwei empfiehlt es sich daher, die Hängematte ohne Querstab zu kaufen.

Ob an der Buche im Wald oder am Apfelbaum im Garten: In beiden Fällen kann man die Hängematte mit breiten Bändern festmachen. „Das hängt davon ab, wie das persönliche Verhältnis zum Baum ist“, sagt Dieter Linke. „Wenn man ein Tau nimmt und das mit einer Doppelschlinge um den Baum bindet, beschädigt das die Rinde“, erklärt er. Um den Baum zu schonen, könne man beispielsweise auch mit einem alten Autoreifen den Druck auf die Rinde abmildern. Oder – gerade für unterwegs – auch extra entwickelte Straps benutzen, die breiter sind und die Belastung verringern.

Unser finaler Tipp für den Einsatz im Freien: Mit der Hängematte in den nächstgelegenen Wald fahren und einfach mal abschalten. „Waldbaden“ nennt sich der Trend, der ursprünglich aus Japan kam. Waldbadegäste empfehlen, es sich inmitten der Natur in der Hängematte gemütlich zu machen und die Sinne zu schärfen. Was höre ich? Was sehe ich? Und was fühle ich dabei? So kann man neue Kraft schöpfen – vielleicht ja schon heute!

Für jeden Ort

Amazonas California Terracotta Quelle: Amazonas

Für Zwei

Exped Travel Hammock Duo Quelle: Exped

Für geschützte Nächte

Amazonas Ultra-light Moskito-Traveller Quelle: Amazonas

Für Naturfreunde

Ticket To The Moon Moonstraps Quelle: Ticket To The Moon

Für Farbenfrohe

La Siesta Single Hammock Orquidea Quelle: La Siesta

Für unterwegs

Ticket to the Moon Lightest Hammock Quelle: Ticket to the Moon

Von Janik Marx