„Hände weg von Ralf“: Primark-Belegschaft demonstriert für gekündigten Betriebsratschef

Hannover

„Die Kündigung ist ein Angriff gegen uns alle“, ruft Gewerkschaftssekretär Sebastian Triebel auf dem Ernst-August-Platz ins Mikrofon. Applaus der etwa 100 Teilnehmenden, die dem Protestaufruf von Verdi gefolgt waren. Die Gewerkschaftsmitglieder und Primark-Beschäftigten haben am Mittwoch für den gekündigten Betriebsratsvorsitzenden der irischen Modekette in Hannover, Ralf Sander, demonstriert. Dessen Prozess vor dem Arbeitsgericht begann am Mittag. Primark begründete den Rausschmiss mit einem Datenschutzverstoß. Gewerkschaft und Betriebsrat vermuten dagegen einen gezielten Schachzug.

„Hier soll ein äußerst engagierter Betriebsrat mit diesem Angriff in die Schranken gewiesen und die Gewerkschaft im Haus geschwächt werden“, klagt Triebel. Sander hatte 2013 den Betriebsrat am Primark-Standort Hannover ins Leben gerufen. Als Vorsitzender leistete er Pionierarbeit und setzte erfolgreich faire Arbeitszeitgestaltung, Gesundheitsschutz und eine gehaltliche Tarifbindung durch. Auch darüber hinaus engagierte er sich, kämpfte für menschenwürdige Arbeitsbedingungen in den Produktionsländern der oft kritisierten Modekette.

Betriebsrat-Kündigungen auch an anderen Standorten

„Primark respektiert und achtet das Recht von Arbeitnehmern, sich in Betriebsräten zu organisieren und zu engagieren“, entgegnet André Schmidt, Primark-Partner für Arbeitsrecht. Man schätze die Beziehung und Arbeit. Weil Sander personenbezogene Daten von Mitarbeitern auf seinen privaten Rechner übertragen zu haben soll, sei die Kündigung unausweichlich gewesen. „Wir nehmen Datenschutzverstöße sehr ernst. Wir müssen alle Mitarbeiter gleich behandeln.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach NP-Informationen soll Sander die Daten im Rahmen seiner Arbeit im Homeoffice für eine interne Ausarbeitung genutzt haben. Weil er vom Unternehmen keinen Rechner bekam, habe er den Eigenen genutzt. Triebel versteht nicht: „Warum hat es nicht zuerst eine Mahnung gegeben?“

Für Sabine Gatz, Verdi-Landesfachbereichsleiterin Handel, hat der Rausschmiss Signalwirkung: „Das ist auch eine Drohgebärde in Richtung der Betriebsräte an anderen Standorten.“ Laut Verdi wurden auch in Berlin und Weiterstadt (Hessen) sollen jüngst Betriebsratsmitglieder von Primark wegen Datenschutzvergehen rausgeworfen worden sein.

Gekündigter Betriebsratschef von Solidarität gerührt

„Es muss aufhören, dass die deutschen Unternehmen die Betriebsräte angreifen“, sagen zwei solidarische Betriebsratsmitglieder von Zara. Auch von H&M, Sportscheck, Douglas und der Landeshauptstadt nahmen Vertreter an der Demo teil. Viele der Gekommenen hielten Schilder mit der Aufschrift „Hände weg von Ralf Sander“ in den Händen. „Er ist ein Symbol gelebter Demokratie“, sagt eine teilnehmende Primark-Mitarbeiterin über ihn.

Lesen Sie auch: Primark zahlt Geld noch vorm Fest aus

Sander, der ebenfalls vor Ort war, zeigte sich gegenüber der NP gerührt: „Es ist Wahnsinn, dass heute so viele Leute gekommen sind und sich mit mir solidarisieren.“ Zu den Vorwürfen wollte er sich wegen der später startenden Verhandlung vor dem Arbeitsgericht nicht äußern.

„Wir unterstützen Ralf notfalls bis in die letzte Instanz“

Die Güteverhandlung begann um 13 Uhr. Weil der Betriebsrat der Kündigung nicht zustimmte, muss das Gericht klären, ob die fristlose Kündigung verhältnismäßig und rechtens ist. Am 19. Mai soll die Entscheidung fallen. Gewerkschaftssekretär Triebel: „Egal wie das Gericht entscheidet: Wir unterstützen Ralf notfalls bis in die letzte Instanz.“

Von Jens Strube