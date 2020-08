Häftling nimmt sich das Leben: Trifft JVA-Leitung eine Schuld?

Hannover

Tragen die Verantwortlichen in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Sehnde Schuld am Tod von Benjamin M.(24)? Glaubt man Anwalt Fritz Willig, der die Eltern des Toten vertritt, ist das keine Frage. Der junge Mann ist am 20. August im INI verstorben. Er hatte Mitte Juli versucht, sich im Gefängnis mit einem Handtuch zu erhängen.

„Der junge Mann litt unter einer psychischen Erkrankung. Trotzdem ist es uns nicht gelungen, ihn aus der Haft zu bekommen“, sagt der erfahrene Anwalt. In der JVA habe man gemeint, den Insassen therapieren zu können. „Man hat ihn isoliert und ihm damit das Schlimmste überhaupt angetan“, sagt Willig. Die JVA war am Dienstag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Zeugin war erschreckt über den Gesichtsausdruck des Täters

Ein Sprecher des Justizministeriums relativierte den Vorfall. Es gebe häufiger Versuche, die Haft aus gesundheitlichen Gründen zu unterbrechen. Bis dann eine gesicherte Diagnose feststehe, vergehe mitunter viel Zeit. Eine Haftunterbrechung dürfe aus gesetzlichen Gründen nicht ohne Weiteres vollzogen werden, sagte der Sprecher ohne Bezug auf den vorliegenden Fall.

Benjamin M. wurde im April 2018 wegen gefährlicher Körperverletzung und Eingriff in den Straßenverkehr zur Herbeiführung eines Unglücksfalls zu drei Jahren Haft verurteilt. Er war am 13. September 2017 vor der Grundschule an der Feldbuschwende (Kronsberg) aus nichtigem Anlass auf einen Mann zugefahren, hatte einer Mutter mit einer Müllzange auf den Kopf geschlagen. Anschließend war er mit 30 Stundenkilometern über den Gehweg gefahren. Andere Eltern mussten zur Seite springen. Eine Zeugin hatte im Landgericht ausgesagt: „Der Angeklagte hatte einen Tunnelblick. Ich war erschreckt über seinen Gesichtsausdruck.“

Anwalt Willig bereitet Anzeige gegen JVA vor

Waren diese Taten schon Ausdruck der psychischen Erkrankung? Mit dem psychiatrischen Sachverständigen hatte der junge Mann nicht gesprochen. Aus diesem Grund konnte auch keine verminderte Schuldfähigkeit festgestellt werden. Die Haftstrafe begründete Richter Wolfgang Rosenbusch mit den sieben Vorstrafen des jungen Mannes.

Im Gefängnis schien Benjamin M. die Kurve bekommen zu haben. „Er hat sich acht Monate prima geführt“, sagt Rechtsanwalt Fritz Willig. Er habe sogar eine Ausbildung als Maurer gemacht. Dann habe es zwei Vorfälle gegeben, die laut eines Gefängnisarztes auf die psychische Erkrankung zurückzuführen seien. Die Anstaltsleitung habe dennoch einer vorzeitigen Entlassung widersprochen, wollte den jungen Mann hinter den Gefängnismauern therapieren. Der Anwalt bereitet nun eine Anzeige gegen die JVA und eine Schadensersatzforderung gegen das Land vor.

Von Thomas Nagel