Hackerangriff auf Stadt Hannover als Bewerbung getarnt

Hannover

Per E-Mail, kommt eine Bewerbung an. Ein Vorgang, der bei der Stadtverwaltung Hannover jeden Monat dutzendfach passiert. Doch in zwei Fällen verbarg sich in dem Anschreiben ein Verschlüsselungstrojaner. Den Datenklau konnte die Stadt abwehren.

Drei Mal in den vergangenen fünf Jahren habe es Hackerangriffe auf die Verwaltung gegeben, berichtete Dezernentin Rita-Maria Rzyski dem Rat. In allen Fällen seien sie ohne Schaden geblieben. Bei den gefälschten Bewerbungsunterlagen mussten die Computer neu aufgesetzt und die damit verbundenen Serverlaufwerke mehrfach kontrolliert werden.

Anzeige

Fehler in der Websoftware genutzt

Der Trojaner, so Rzyski, habe sich nicht im Netz verbreiten können. Wie auch in dem Fall, als Datendiebe versuchten, einen Fehler in der Websoftware des Geoinformationssystems auszunutzen, um einen Trojaner einzuschleusen. Bevor dieser von außen aktiviert werden konnte, trennten Mitarbeiter den Server vom Netz. Die Verfügbarkeit des Geoinformationssystems war während des Server-Neuaufbaus für eine Woche eingeschränkt.

Weitere NP+ Artikel

Mit der IT-Sicherheit sind im zentralen Bereich sieben Mitarbeiter beschäftigt, zwei weitere in der Stadtentwässerung und einer für den Verkehrsrechner. In der Stabsstelle für Informationssicherheit, eingerichtet im Herbst 2017, beschäftigen sich zwei Mitarbeiter mit Online-Angriffen.

Neue Anti-Virus-Lösung

Um die abzuwehren, gibt die Stadt jährlich rund 600.000 Euro aus. Die Anti-Virus-Lösung will sie in Kürze neu ausschreiben und statt eines herkömmlichen Virenscanners mit Schadsoftware und maschineller Intelligenz alle Computerprozesse auf Auffälligkeiten prüfen.

Aus Gründen des Datenschutzes, so die Dezernentin, setze die Verwaltung als Browser „ Mozilla Firefox“ statt „ Google Chrome“ ein. Begründung: „Chrome von Google überträgt im Hintergrund zahlreiche Informationen über das Nutzerverhalten und den Festplatteninhalt an die Firma Google und ist damit aus Sicht der Informationssicherheit ungeeignet für den Verwaltungseinsatz.“

Damit die Stadt gut gewappnet gegen Hacker-Angriffe ist, sind Netzwerk und IT-Architektur in verschiedene Bereiche unterteilt. Neben dem klassischen Verwaltungsnetz gibt es physische oder logische Abtrennung etwa für kritische Infrastruktur oder das Schulnetz. Regelmäßige Überprüfungen durch professionelle Sicherheitsfirmen und ein angestrebtes Qualitätssiegel für sicheren Umgang mit Informationen garantierten gegenüber Dritten, dass die Stadt Hannover internationale Sicherheitsstandards einhält.

Von Vera König