„Haben funktioniert“: Bundeswehrsoldaten blicken auf Evakuierungseinsatz in Kabul zurück

Hannover

„Anschlag, Anschlag, Anschlag. Wir müssen evakuieren“. Man hört es überdeutlich, die Worte klingen Hauptfeldwebel Mark W. immer noch im Ohr. Über Kopfhörer hört sie der Bundeswehrtechniker, der für die Transportflugzeuge vom Typ Airbus A400M zuständig ist, an jenem Donnerstag, 26. August, auf dem Flughafen in Kabul.

Es ist der letzte Tag der Evakuierungsmission der Bundeswehr in Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban. 5347 Menschen wird das Lufttransportgeschwader 62 vom Fliegerhorst Wunstorf am Ende in 16 Tagen aus dem Land gebracht haben. Bundesbürger, Afghanen und Angehörige mindestens 45 anderer Staaten sind darunter.

„Das war schon extrem“

Es ist die größte militärische Evakuierungsmission in der Geschichte der Bundesrepublik. Sie gilt auch als eine der gefährlichsten – und das Ende kündet davon. Selbstmordattentäter des Islamischen Staats (IS) haben gerade vor den Toren des Kabuler Flughafens einen Anschlag verübt. Etliche Menschen kommen um, darunter auch 13 US-Soldaten.

Mark W., dessen vollen Namen wir zu seinem Schutz wie den der anderen Soldaten aus dem Einsatz vor Ort nicht nennen, steht im Moment des Anschlags auf dem Flughafen selbst, auf der Rampe von einer von drei deutschen Militärmaschinen. Schon Stunden zuvor haben die deutsche Botschaft in Afghanistan und andere Stellen vor Terrorgefahr gewarnt. Die Soldaten verladen gerade Paletten mit Zubehör, als der Befehl erfolgt, schnellstmöglich zu starten. „Die Paletten sind am Ende auf dem Flughafen geblieben“, erinnert W. sich. Hatte er Angst? „Ja “, sagt der Mann schlicht. Er hat Frau und drei Kinder: „Das war schon extrem.“

„Die intensivsten Wochen, die man je erlebt hat“: Oberst Christian John führt das Lufttransportgeschwader 62 und spricht auf dem Fliegerhorst Wunstorf über den Einsatz in Kabul. Quelle: Demy Becker/dpa

Wunstorf, Fliegerhorst. Pressegespräch beim Lufttransportgeschwader 62 (LTG) der Bundeswehr. Rund vier Wochen nach der Militärischen Evakuierungsmission Afghanistan will das Geschwader einen Rückblick auf den Einsatz geben. Die „intensivsten Wochen“, die man je erlebt habe, nennt Oberst Christian John, Kommodore des LTG 62, ihn.

Oberst „sehr stolz“ auf das Geschwader

Vier bis fünf Mal täglich fliegen seine Leute von Taschkent nach Kabul und zurück und evakuieren Menschen. Bis zu 223 Insassen pro Flug sitzen in dem Airbus, der unter normalen Umständen nicht mehr als 114 Personen transportieren darf. Jetzt aber fliegt man ohne Sitzplätze, quer über die Ladefläche hinweg sind Haltegurte gespannt, an denen sich die Fluginsassen festhalten können. „Bis zu 250 Personen hätte man so transportieren können“, sagt John. Sondergenehmigungen machen das möglich.

Die Situation in Kabul sei fliegerisch am Himmel und am Boden „sehr sehr schwierig gewesen“. Dennoch: Man habe sie problemlos gemeistert. Er sei „sehr stolz“ auf das Geschwader. „Wir haben funktioniert und es hat funktioniert“, sagt Mark W. später – und findet damit die wohl treffendsten Worte dafür, was den Erfolg dieses Einsatzes auszeichnet.

„Der Luftraum über Kabul war vollkommen unkontrolliert“

Es wird an diesem Tag des Rückblicks aber auch deutlich, was dieses „Funktionieren“ den Soldaten abverlangt. Gleich zu Beginn des Einsatzes, so berichtet Oberst Christian John, tauchen Schwierigkeiten auf. Zwei Militärtransporter vom Typ A400M können wegen des Chaos auf dem Flughafen Kabul zunächst nicht landen. Sie hängen nach einer Zwischenlandung aufgetankt im aserbaidschanischen Baku fest.

Eine der Maschinen startet dann am Nachmittag nach Kabul, um sich im Luftraum für eine Landung bereitzuhalten, wenn das Flugfeld dafür wieder freigegeben wird. Nach drei Stunden Wartezeit und nur noch mit einem Minimum Sprit im Tank muss sie unverrichteter Dinge wieder abziehen, wird von einer zweiten Maschine abgelöst. Erschwerend kommt hinzu: Der Luftraum über Kabul ist vollkommen unkontrolliert. „Sehr viele Flugzeuge flogen herum“, sagt John nur knapp.

„Man hat Respekt vor der Situation“: Major Martin P. war einer der Piloten des Airbus A400M, der Tausende Menschen aus Afghanistan nach Deutschland brachte. Quelle: Demy Becker/dpa

„Man hat Respekt vor der Situation“

Den Tower mitsamt Computer-Equipment haben die Taliban so zerstört, dass er nur noch zeitweise überhaupt besetzt ist. Die Piloten sichern sich mit Bordmitteln selber ab, kommunizieren miteinander. Es ist dunkel, der Flughafen ist unbeleuchtet. Die Soldaten müssen sich per Nachtflugsichtgerät orientieren, sehen die Landebahn nicht. Fahrzeuge fahren, Menschen sind ohne Warnwesten unterwegs. Die Piloten entscheiden am Ende selbst, ob sie in dieser Situation überhaupt landen.

Wie fühlt man sich? „Angst hat man nicht, aber Routine ist es natürlich auch nicht““, sagt Major Martin P., Pilot einer der Wunstorfer Airbusse, nüchtern. Er macht eine Pause. Überlegt. „Man hat Respekt vor der Situation“, sagt er dann schlicht.

„Man wusste nicht, ob einen auch so etwas erwartet“

Zehn Minuten bevor an diesem ersten Einsatztag auch in der zweiten A400M der Sprit verbraucht ist, kommt plötzlich die Nachricht: Sie kann landen. Hauptmann Markus D., Kommandoführer des Air Mobile Protection Teams vom Objektschutzregiment der Luftwaffe „Friesland“ aus Schortens, ist bei diesem ersten Einsatz dabei. Er ist für die Sicherheit der Besatzung und der Evakuierten verantwortlich.

Müll fliegt in dieser Nacht auf dem Boden herum. Es wird geschossen. Unklar ist, ob es sich um Warnschüsse der US-Armee handelt, die Menschen von den Rollfeldern fernhalten will oder „Freudenfeuer“ der Taliban, erinnert D. sich. Alle Soldaten haben zudem Bilder eines dramatischen Einsatzes des US-Militärs vom Vortag im Kopf. Damals gelingt es Hunderten Afghanen auf das Rollfeld zu rennen, die voller Panik alles versuchen, um das Land zu verlassen. Einige klettern auf das startende US-Militärflugzeug, stürzen in den Tod. „Man wusste nicht, ob einen auch so etwas erwartet“, sagt D.

„Wir waren alle bereit, unter Lebensgefahr zu helfen“

30 Minuten hat die Besatzung des ersten Evakuierungsfluges der Bundeswehr in dieser Nacht am Ende am Boden lediglich. Es gelingt nur sieben Menschen nach Deutschland zu bringen: fünf Deutsche, einen weiteren Europäer, einen Afghanen. In den deutschen Medien sorgt das für harsche Kritik, sogar Spott.

Ist dieser erste Evakuierungsflug gescheitert? „Nein“, sagt Oberst Christian John: „Wir haben vor allen Dingen Soldaten nach Kabul gebracht, die das Gelände danach absicherten, damit die Leute, die wir rausfliegen wollten, überhaupt die Möglichkeit hatten, zum Flugzeug zu kommen“. Das sei die Hauptaufgabe gewesen. Wie empfindet Hauptmann Markus D. die öffentliche Kritik. „Wir waren alle bereit, unter Lebensgefahr zu helfen“, sagt er. „Das tut schon weh, wenn es so ein Echo gibt“.

Kollabierte Kinder müssen versorgt werden

In den kommenden Tagen stellt sich ein, was Christian John die „Aufnahme des Routinebetriebs“ nennt. Vier bis fünf Mal am Tag fliegt das Geschwader nach Kabul und zurück nach Taschkent, Usbekistan. Von dort werden die Menschen nach Deutschland geflogen.

Ab dem vierten, fünften Tag der Mission stellen sich neue Schwierigkeiten ein. Man habe Menschen betreuen müssen, die sich seit mehr als 30 Stunden auf der Flucht befanden, ohne Lebensmittel, ohne Wasser, sagt D. Kollabierte Kinder habe man versorgen müssen. Manche Kinder weinen fast während des gesamten Flugs. Sie sind zum Teil noch nie geflogen, sind den Druckausgleich nicht gewöhnt.

Hauptfeldwebel und technischer Ladungsmeister Andreas H. ist ein gestandener Soldat mit viel Erfahrung mit Auslandseinsätzen. Trotzdem hat diese Mission besondere Spuren hinterlassen. Quelle: Demy Becker/dpa

Manche Bildern erschüttern die Soldaten bis heute. Hauptfeldwebel Andreas H., Technischer Ladungsmeister bei der Mission, ist sichtlich bewegt, während er über den Einsatz spricht, unterbricht sich immer wieder, stockt. Eine Mutter mit einem Kleinkind habe nur eine Plastiktüte dabei gehabt, berichtet er. Ganze Familien seien mit einer Handtasche gereist, manche mit nichts außer einem Pass. Ein kleines Kind habe nur noch einen Schuh angehabt. Den anderen habe es irgendwo verloren. Splitter, Erinnerungsfragmente eines extremen Einsatzes. „Das geht nicht spurlos an einem vorbei“, sagt er. Es mache nachdenklich: „Man merkt, wie gut es einem in Deutschland geht“.

„Es wird wohl irgendwann verblassen“

Der Mann ist gestandener Soldat, er war unter anderem beim Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan und ihrer Evakuierung von Mazar-e Sharif in Nordafghanistan über Tiflis nach Deutschland dabei. Er war wie viele an diesem Tag auf Auslandseinsatz in Jordanien, bevor es nach Kabul ging. Dennoch geht es ihm wie allen Soldaten, die an diesem Tag von ihrer Mission in Kabul berichten. Überall ist Stolz spürbar, bei dieser Operation dabei gewesen zu sein.

Abgeschlossen haben die Soldaten mit dem Geschehen nach vier Wochen aber noch nicht, trotz psychologischer Unterstützung durch die Bundeswehr. „Man verarbeitet es, in dem man viel drüber spricht“, sagt Hauptfeldwebel Mark W.: „Es wird wohl irgendwann verblassen.“

Von Jutta Rinas