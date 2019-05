Hannover

Umsatz, Ergebnis und Gewinn liegen über Plan, das Geschäftsjahr 2018 hat dem hannoverschen Telekommunikationsunternehmen Htp gute Zahlen beschert. Und der Blick ging am Donnerstag bei der Vorstellung der Bilanz nach oben. Mit der Glasfasertechnologie als stärkstes Zugpferd soll der Wachstumskurs innerstädtisch wie auch überregional fortgesetzt werden. Im Landkreis Hameln-Pyrmont konnte das Unternehmen dafür ein neues Großprojekt an Land ziehen.

Htp hat den Zuschlag für den Aufbau eines riesigen Glasfasernetzes erhalten. Auftraggeber ist der Landkreis Hameln-Pyrmont. Es geht um rund 11.000 Anschlüsse, in einem großen Ring um die Stadt Hameln sollen insgesamt 60 Ortsteile erschlossen werden. Rund 480 Kilometer Tiefbau muss das Unternehmen dafür in den kommenden vier Jahren meistern. Die Arbeiten laufen seit Ende 2018. „Das ist für uns ein sehr spannendes Projekt, weil alles, was wir künftig an Know-How für den Glasfaserausbau aufbauen und erzeugen müssen, in diesem Projekt bereits realisiert wird“, erläuterte Htp-Geschäftsführer Thomas Heidmann. „Das heißt, wir lernen hier auch sehr viel.“ Das Investitionsvolumen liegt bei 60 Millionen Euro, wobei Htp das Netz nach der Fertigstellung an den Landkreis Hameln Pyrmont verkauft.

Zuwachs bei Kunden und Umsatz

Entsprechend üppig wird sich das Großprojekt auch in den Umsatzzahlen für 2019 niederschlagen und dem Unternehmen laut Heitmann einen „gewaltigen Sprung“ bescheren. Von den zu erwartenden rund 90 Millionen Euro entfallen allein 18 Millionen auf den Netzausbau in Hameln. Rechnet man diese heraus, landet Htp bei einem ähnlichen Ergebnis wie die 70,3 Millionen Euro, die nun für 2018 zu Buche stehen – ein Plus von 2,5 Prozent gegenüber 2017. Deutlich nach oben ging es auch bei den Kundenzahlen. 101.450 Privatkunden bedeuten eine Steigerung von 3,6 Prozent. Bei den Geschäftskunden brachte 2018 ein Plus von 2 Prozent auf 10.300. 2019 plant man mit einem weiteren Zuwachs auf 103.900 Privat- und 10.500 Geschäftskunden.

Beim Ergebnis verzeichnete Htp 2018 einen Rückgang von 2,2 Prozent auf 2,7 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern lag mit rund 4,8 Millionen Euro um 2,9 Prozent unter dem des Vorjahres. Negative Zahlen, die das Unternehmen nach eigenen Angaben aber einkalkuliert hat. Grund für den Rückgang seien die über Plan gestiegenen Kundenzahlen und die damit verbundenen Kosten bei den Anschlussschaltungen. „Wir sind weiterhin auf gutem Kurs und haben unsere Ziele sogar deutlich überschritten“, fasste Heitmann die Zahlen für 2018 zusammen. Auch der Investitionsrückgang um 28 Prozent auf rund 7,7 Millionen Euro gibt keinen Anlass zur Sorge. „Wir haben 2018 verschiedene Glasfaser-Projekte intensiv vorbereitet und daher einige Investitionen auf 2019 verschoben“, so Geschäftsführer Karsten Schmidt.

Glasfaser für 6000 neue Wohnungen

2019 legte das Unternehmen laut Schmidt einen „extrem glänzenden Start hin“. Größter Umsatztreiber ist der Glasfaserausbau. In Hannover erschießt Htp derzeit gemeinsam mit Enercity 6000 neue Wohneinheiten mit Glasfaser. Überregional laufen neben dem Großprojekt in Hameln-Pyrmont auch Arbeiten in der Samtgemeinde Schwarmstedt. Dort wird Glasfaser bis in die Häuser verlegt. „Wir treiben den Ausbau in unserem Anschlussgebiet voran und schaffen so die Voraussetzungen für die Digitalisierung“, fasst Schmidt die Marschroute für die kommenden Jahre zusammen.

Von André Pichiri